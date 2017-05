Las redes se ceban con el 'gallo' de Manel Navarro en Eurovisión

Actualizado 13/05/2017 23:33:29 CET

MADRID, 13 May. (EDIZIONES) -

Las apuestas y los españoles no tenían mucha confianza en Manel Navarro y parece que las pocas que habían puesto en el joven de 21 años se han esfumado cuando un gallo ha salido de su garganta al entonar una nota alta de su tema Do It For Your Lover.

Las redes sociales no han tardado en comentar y hacerse eco de este momento que quedará para el recuerdo del país como uno de los más vergonzosos, o divertidos, según desde el punto de vista que mire, de la historia de Eurovisión.

Comparación con gallos, la famosa cabra de vine, sonido de dolor al darse un golpe, para todo sirve el desafine del catalán que parece le acompañará por unos días.

Recopilamos los mejores tuits y memes que los españoles han compartido en la red social.

Os dejo el gallo de Manel Navarro por si lo queréis de tono de llamada. #Eurovision pic.twitter.com/sPpeXoe3qJ — Paula (@pppua) 13 de mayo de 2017

Estos 4 segundos de Manel Navarro no los firmáis ni vosotros hasta arriba de ron en las fiestas de vuestro pueblo. pic.twitter.com/qVDTqdSAle — Pablo (@HoopsReturns) 13 de mayo de 2017

La carrera de Manel Navarro se ha acabado en menos que canta un gallo. — keo (@alnitakes) 13 de mayo de 2017

Llegan imágenes inéditas desde detrás del escenario de #Eurovision durante la actuación de Manel Navarro. No tienen desperdicio. pic.twitter.com/rcnCVKmCqz — Javier Berlinches (@BerlinchesJavi) 13 de mayo de 2017

Reino Unido hizo un referéndum para salirse de la UE. A nosotros directamente nos echan después del gallo de Manel Navarro — Miguel (@MiguelLopezLuis) 13 de mayo de 2017

#Eurovision Manel Navarro ha hecho lo imposible en Eurovisión, unir a todos los españoles en un sentimiento de verguenza ajena. GRACIAS — Gerrard G (@Gerrard_G_18) 13 de mayo de 2017