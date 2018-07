Hans Zimmer lleva al Teatro Real sus bandas sonoras: "No soy elitista, vengo del pop-rock"

Publicado 03/07/2018 15:17:57 CET

El músico Hans Zimmer, que estrenará en España este martes 3 de julio su espectáculo 'The world of Hans Zimmer' en el Teatro Real de Madrid, ha asegurado que no se trata de alguien "elitista" en el mundo de la música, teniendo en cuenta además sus orígenes en el pop-rock.

"Yo he llegado a tocar con Mecano a principios de los años 80: no soy elitista, sino un compositor de música que la gente disfruta", ha señalado en rueda de prensa Zimmer, quien además ha adelantado que junto a este concierto --que inaugura el Universal Music Festival-- ofrecerá otras dos fechas en España en 2019 en su versión gran formato (5 de en el Palau Sant Jordi, Barcelona y 7 de abril en el Wizink center, Madrid).

Zimmer ha respondido de esta manera a un periodista que le ha recordado las palabras del compositor Pierre Boulez diferenciando a la música clásica de la música para bandas sonoras. "Para mi solo hay dos tipos de música: la música buena y la mala. Uno puede hacer una banda sonora buena y otra de mierda", ha bromeado.

En cualquier caso, el compositor alemán --autor de bandas sonoras como las del 'Rey León' o 'Gladiator'-- ha alertado también de esa "actitud snob" en la música clásica que "pone en riesgo de matarla". "La gente no quiere ir a los conciertos y es porque la actitud es mala, no la música. Parece como si hiciera falta un grado para entenderla, y yo siempre he estado en contra de eso", ha apuntado.

Para este espectáculo --adaptado para el Teatro Real y que contará con algunas de sus piezas más conocidas junto a proyecciones audiovisuales-- la música estará interpretada por la Orquesta Sinfónica del Teatro Bolshoi de Bielorrusia y el Coro de la Radio Televisión Bielorrusa, dirigidos por Gavin Greenaway. El director musical ha dirigido las partituras de películas de Zimmer como 'El Príncipe de Egipto', 'Pearl Harbor', 'The Ring', 'Origen' o 'Interestelar'.

"Creo que 'The world of Hans Zimmer' encaja mejor en una ópera que en un estadio, porque las bandas sonoras son la ópera del siglo XXI", ha defendido, al tiempo que también ha hecho un guiño a Hollywood. "Del mundo de las películas se pueden decir cosas horrorosas, pero cada día se trabajan en nuevas composiciones y es importante mantener la música viva, porque sin ella sería una tragedia para la humanidad", ha apuntado.

LA IMPORTANCIA DE 'EL REY LEÓN'

Ganador de un Oscar con 'El Rey León', Zimmer ha asegurado que ese premio no supone "ninguna diferencia" con cualquiera de sus piezas. Sin embargo, la época en la que fue rodada y el hecho de ser una película infantil sí han supuesto que esta banda sonora haya marcado la carrera del músico.

"Por aquel entonces mi hija tenía seis años y por fin pude llevarla a un preestreno de uno de mis trabajos --porque las películas de Ridley Scott no eran lo más adecuado precisamente--. Además, yo también perdí de joven a mi padre y esta cinta me tocaba el alma, hablaba de cosas muy reales para mi. Hay algo muy especial en las películas para niños", ha añadido.

LUC BESSON, SU 'ESPINA CLAVADA'

Pese a que ha afirmado no arrepentirse de no haber aceptado algunos trabajos, sí que ha bromeado con el hecho de que cada vez que ve la película 'León', de Luc Besson (y que no pudo finalmente aceptar), se encoge de hombros. "Pero también me gustan las que no he hecho, porque disfruto con el trabajo de otros", ha resaltado, poniendo como ejemplo a nombres como los de Ennio Morricone o el español Alberto Iglesias.

Por último, Zimmer ha defendido la música actual, porque "a la gente le encanta que se la lleve de viaje". "El mundo está cambiando, las cosas van muy rápido y todos buscan información en sus teléfonos. Pero lo que no cambia es que nos encantan las historias y en el cine se cuenta una parte de la Historia de la humanidad", ha concluido.