Aguilar: "Dos victorias nos pondrían todo en bandeja de plata"

El ala-pívot de la selección española Pablo Aguilar recalcó que afrontaban una 'ventana' de clasificación para el Mundial de China de 2019 "atípica por el momento de la temporada", pero reconoció también "la suerte" de poder contar con Sergio Rodríguez para ayudarles a sacar dos victorias ante Ucrania y Letonia que les pondría el billete a la cita "en bandeja de plata".

"Al equipo le veo bien, intentando recordar todo, en volver a trabajar en todo lo que llevamos haciendo con esta ya cuatro 'ventanas' e intentando ayudar a los que vienen por primera vez a que absorban todo. Es una 'ventana' atípica por el momento de la temporada en el que estamos, pero el grupo está motivado y con ganas, que es lo importante", afirmó Aguilar tras el entrenamiento de la selección en Guadalajara.

El jugador del Cedevita Zagreb celebró el poder contar con Sergio Rodríguez, "un refuerzo muy bueno" para el combinado nacional. "Es de los mejores bases de Europa y es una suerte el tenerle en esta 'ventana'", comentó.

En cambio, él y otro veterano como Fran Vázquez ya son unos veteranos en esta fase de clasificación. "Más que seamos pilares en veteranía hay un grupo que lleva junto cuatro 'ventanas' y eso es el mayor pilar de veteranía. Lo más importante es que es un grupo que lleva trabajando casi ya un mes en periodos diferentes y ya nos conocemos y sabemos como jugamos cada uno y lo que podemos esperar de cada compañero", reflexionó.

Sobre los dos próximos rivales, el andaluz avisó que tanto Ucrania como Letonia cuentan con "muchos jugadores conocidos que han estado en la Liga" y con "muchos otros que son de calidad muy alta". "Van a dar mucha guerra y nos van a poner las cosas difíciles. Si queremos conseguir la clasificación tenemos que empezar por intentar ganar estos dos partidos que nos acercaría mucho a este objetivo", recalcó.

"No se habla mucho de cálculos, pero está claro que dos victorias nos pondría todo en bandeja de plata", añadió sobre el hecho de dejar finiquitado el billete para China en esta 'ventana'. "Pero el grupo no piensa mucho en si se gana o se pierde por su experiencia, aunque sea joven. Sabemos que no podemos pensar más allá de Ucrania y en ganar, y si todo pasa por estos dos partidos, bien, pero esto es un camino largo", sentenció un Aguilar "muy contento y muy ilusionado" con su marcha a Zagreb, donde está a las órdenes de Sito Alonso.