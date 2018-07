Aranzana asegura que no tiene una oferta del Caja: "De momento son todo rumores, porque no hay nada"

Actualizado 04/06/2007 19:50:03 CET

El entrenador del Climalia León, Gustavo Aranzana, comentó hoy que no es cierto que maneje una oferta del Caja San Fernando para la próxima temporada y precisó que "de momento son todo rumores".

Aranzana ya dirigió hace dos años al equipo sevillano, que pasará a denominarse Cajasol en la campaña entrante. Con el ascenso del Climalia a la ACB como último éxito que avala su ya de por sí dilatada trayectoria en el baloncesto nacional, el pucelano suena como el principal candidato a ocupar el banquillo cajista, aunque el propio interesado destaca que no tiene nada que decir al respecto.

"Eso no es un tema mío porque es el club el que tiene que hablar y punto. Yo no sé nada y, en su momento, cuando haya alguna noticia, lo diré pero, de momento, son todo rumores porque es que no hay nada", insistió en declaraciones a Europa Press.

De hecho, Aranzana precisó que el Caja no se ha dirigido ni a él ni a su representante. "Son --reiteró-- rumores, el Caja San Fernando está haciendo su trabajo y punto. Nosotros, como profesionales, esperaremos y decidiremos. No hay nada más".

Igualmente, el técnico se declara "a la espera de dilucidar su porvenir inmediato". "Hasta ayer mismo, que he terminado la temporada, he estado concentrado en el Climalia, así es que no puedo decir nada más", subrayó.

"Yo, ahora mismo, no me planteo nada porque estoy pensando en lo que quiero hacer y en lo que voy a hacer, pero no tengo nada pensado nada de momento, porque no hay nada ni nadie se ha dirigido a mí. En su momento cuando haya lo que haya sopesaré todos los proyectos y decidiré", espetó.

Lo cierto es que Gustavo Aranzana ha renovado con el club leonés de forma automática al lograr el referido ascenso a la ACB, aunque tiene una salida unilateral pactada, que debe hacer efectiva, caso de ejercerla, antes del día 15 de junio.

En este punto, cabe recordar que el preparador ya ha advertido que seguirá al frente del Climalia la próxima temporada, siempre que se confeccione un proyecto "ambicioso" dado que él nunca se ha movido "por dinero".

Por lo tanto, como parece desprenderse de sus propias palabras, Gustavo Aranzana sólo está a la espera de clarificar los planes del Climalia para dar o no el sí a su continuidad en tierras leonesas.

"Mañana hay un consejo de administración en el que habrá un nuevo consejo con muchos cambios. Si se dirigen a mí, que hablen del proyecto que quieren y yo decidiré", concluyó.