Joan Plaza dice que el Cajasol jugará ante el Benetton para "intentar ganar el primer puesto"

Actualizado 28/02/2011 15:35:21 CET

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Cajasol, Joan Plaza, ha afirmado que el conjunto cajista jugará este martes el último partido del 'Last 16' de la 'Eurocup' ante el Benetton de Treviso para "intentar ganar el primer puesto" de su grupo y tener más facilidades en los cruces de cuartos de final.

"Tenemos claro que no venimos a defender la diferencia de puntos, sino a intentar ganarnos el pase como primeros de grupo. Vamos a jugar para vencer y ya se verá qué pasa con los cruces. Si queremos mantener el nivel que estamos mostrando hay que olvidarse de las victorias y ser conscientes de que será difícil ganar en una pista como ésta", precisó.

Y es que, pese a que la racha de diez triunfos que acumula el equipo entre Europa y la ACB, Plaza no quiere la más mínima relajación en sus pupilos.

"En este punto, al igual que ocurre cuando vienen varias derrotas seguidas, descubres la personalidad del jugador. El jueves, sin ir más lejos, les planteaba el miedo a la relajación, pero su reacción fue sorprendente, pues me transmitieron que somos un equipo ganador y por eso no vamos a dormirnos en los laureles Y lo demostraron en Las Palmas", remarcó.

Y es que el triunfo ante el Gran Canaria 2014 ha demostrado a Plaza que puede confiar en su plantilla. "Podíamos haber ido allí con otra mentalidad pero jugamos como si nos fuera la vida. Estamos superando partidos con nota, acumulamos diez victorias y el deseo de ganar persiste. Eso es lo importante", recalcó.

Por lo tanto, el choque con los italianos no es sino otra ocasión de seguir acumulando datos positivos en la presente campaña. "Debemos ser inteligentes y tratar de competir. Hacer un 6-0 de balance en el 'Last 16' creo que sería una muestra palpable de que queremos luchar por la 'Final Four'. No obstante, no va a ser nada fácil", indicó.

Igualmente, llamó la atención sobre el adversario con el que se medirán en esta oportunidad. "Al principio nadie daba un duro por nosotros y nos hemos ganado el respeto de todos. Pese a que no están bien en la liga italiana, la Benetton viene de ganar a un equipo de Euroliga como es la Lottomatica Roma. Además, se han volcado en esta competición. Para nosotros es un aliciente más, un test para descubrirnos mutuamente, porque nos gustaría volver a enfrentarnos a ellos. Van a ir al límite y nosotros intentaremos competir", agregó.

Además, llamó la atención sobre la calidad de la plantilla transalpina. "Ellos tienen a Smith, que se está moviendo en torno a los 20 puntos por partido, aunque temo más a los locales, como Bulleri, que querrán especialmente luchar por un título en su propia cancha. También Motiejunas puede aumentar su rendimiento sabiendo que hay ojeadores de la NBA pendientes de él", manifestó.

En cualquier caso, a Plaza le preocupa más el bloque de la Benetton que sus individualidades. "Vamos creciendo y cada vez afrontamos partidos más duros. Son pequeños retos que hemos de ir superando si queremos estabilizar al Cajasol entre los mejores equipos de Europa. Y, sobre todo, acabar convencidos de que hemos dado el máximo", concluyó.