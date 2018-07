(Previa) El Asefa Estudiantes quiere mantener la racha y el primer puesto ante el Galatasaray

Actualizado 28/02/2011 12:44:25 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Asefa Estudiantes quiere hacer un fortín del Palacio Vistalegre en la Eurocup donde confía en sumar un triunfo este martes ante el Galatasaray turco para terminar primero de su grupo de cara a los cuartos de final de esta cita, para el que ya estaba clasificado el Cajasol y que se juega también ser primero, mientras que el Gran Canaria 2014 se despedirá del 'Last 16' en esta última jornada.

Así, los del Ramiro de Maeztu sueñan con mantener la buena racha de resultados que les permite sumar siete victorias en los últimos ocho encuentros para añadir una más a esta marca, que les permita ser primeros y evitar en cuartos del final al duro y temible Unics Kazan.

Luis Casimiro confía en que su equipo, que no está acusando la baja de Germán Gabriel en estos últimos choques, siga en esta dinámica positiva para certificar su primera plaza y mantener así el buen momento de juego y resultados que está cosechando tanto en ACB como en esta Eurocup.

Enfrente tendrán a un Galatasaray turco que encara como mero trámite un choque donde no tienen nada en juego, ya que son los madrileños y los italianos del Pepsi Caserta, ambos con un balance de 4 victorias y una derrota en esta 'Last 16', los que se jugarán el primer puesto del grupo en esta última jornada.

Por su parte, el Gran Canaria 2014 quiere cerrar su presencia en la Eurocup con un triunfo en su visita al Hemofarm Stada, después de encadenar una mala racha tras cinco derrotas y sólo dos victorias en este mes, que le ha hecho perder sus puestos de 'play-offs' en ACB y de quedar eliminado en la competición continental.

Los pupilos de Pedro Martínez, que acusan en demasía la baja de su capitán Sitapha Savané, confían en lograr esta victoria, que les ayude a olvidar la dura derrota en ACB ante el Cajasol, en su visita al Hemofarm Stada, el peor equipo de su grupo y que sólo ha sumado un triunfo en esta ronda.

EL CAJASOL QUIERE CERRAR EL 'LAST 16' COMO INVICTO.

Por su parte, el Cajasol, que se mantiene invicto tras vencer la semana pasada como local al Panellinios (84-71) y sigue imparable en ACB después, viaja a Treviso, ciudad que acogerá la fase final de esta edición de la Eurocup, para disputar frente a la Benetton Bwin la última jornada del 'Last 16', un encuentro que decidirá, entre los dos conjuntos, ya clasificados para cuartos, cuál acabará como líder del Grupo L.

Y es que, pese a ser el único equipo de la competición que cuenta por victorias los cinco compromisos ya disputados en el 'Last 16', el Cajasol no tiene asegurado aún el pase a cuartos de final desde la primera plaza. No obstante, los de Joan Plaza lo tienen todo a favor para lograrlo, ya que les vale con perder por menos de 11 puntos en Palaverde, la cancha de los transalpinos.

Sin embargo, los sevillanos no se conformarán con una derrota útil, y tratarán de cerrar sin una sola derrota su paso por esta fase de la 'Eurocup' que tantas alegrías les está dando. De hecho, las buenas sensaciones les han dado alas para conseguir, desde que comenzaran el 'Last 16', una racha de nueve partidos consecutivos ganando, entre los disputados en el torneo continental y los de la Liga ACB.

Por su parte, los italianos tratarán de evitar que el paso del Cajasol por el Grupo L sea una camino de rosas, y frustrar, a última hora, el liderato de los hispalenses. No en vano, la Benetton, que viene de vencer al Alba Berlín a domicilio (74-82), sólo ha caído, en los 11 partidos que ha disputado en la presente 'Eurocup', precisamente frente al equipo hispalense en San Pablo.