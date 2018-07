Previa del Olympiacos-Regal FC Barcelona

Actualizado 02/05/2009 20:18:14 CET

El Regal Barcelona, ante el purgatorio por el tercer puesto Los blaugrana, que nunca han sido terceros, afrontan al Olympiacos con la pena aún de no poder jugar la final

BERLÍN, 2 May. (del enviado especial de Europa Press, Gaspar Díez) -

El Regal FC Barcelona afronta mañana (17.00 horas) contra el Olympiacos el partido por el tercer puesto de la Final Four de la Euroliga de baloncesto, que se disputa en el O2 World Arena de Berlín, con la pena no disimulada de no poder jugarse el título y la pequeña ambición de alcanzar, por vez primera, el tercer cajón continental.

Los blaugranas nunca han sido terceros en las nueve ediciones anteriores en que jugó la fase final de la Euroliga: una vez campeón (2003); cuatro, subcampeón (1990, 1991, 1996 y 1997); y cuatro, cuarto (1989, 1994, 2000 y 2006). Una vez perdido el horizonte del título, el Barça pierde también la motivación en la última jornada.

"Entrenar después de una derrota cuesta mucho, pero, por respeto a la gente que nos ha seguido, tenemos que intentar ganar este partido. ¿Si me lo cargaría? Sí, creo que el Olympiacos también. No jugaría", confesaba hoy Juan Carlos Navarro, el jugador franquicia del Barcelona, lastrado anoche por las faltas y molesto por la diferencia de criterio, según él, de los árbitros.

Navarro no ocultaba su desilusión por la derrota frente al vigente campeón, el CSKA, al que le tuvieron contra la lona durante 30 minutos, pero que emergió desde la línea del tiro libre y la muñeca del lituano Ramunas Siskauskas en el último cuarto.

El ejemplo era el entrenamiento de hoy, un cementerio de caras largas. El puertorriqueño Daniel Santiago hacia malabares con la pelota, mientras el técnico del Olympiacos, Panagiotis Giannakis, que le quitó el billete para Berlín al Real Madrid en los cuartos de final atendía a la prensa de su país.

Giannakis le daba aún vueltas a la última jugada en la que Bourousis y Childress estrellaron contra el hierro la posibilidad de forzar la prórroga en el clásico contra el Panathinaikos, el de más rivalidad de toda Europa, según Zeljko Obradovic, el entrenador 'verde', el más laureado del continente.

En lugar de una final, habrá un partido por el bronce. El de mañana será un duelo Navarro-Papaloukas deslucido, sin el título en juego, una de las razones por las que 'la Bomba' volvió a hacer las maletas para regresar a Europa. El escolta blaugrana está invitado esta noche a la cena de gala de la Euroliga, en la que figura entre los nominados para integrar el cinco ideal. Sería un pequeño consuelo, pero, a cambio, se perderá el clásico de fútbol Real Madrid-Barcelona que el resto de la plantilla verá en la sala de video del hotel Intercontinental.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

OLYMPIACOS: Papaloukas, Pargo, Childress, Bourousis, Vujcic, -posible cinco inicial-, Pelekanos, Halperin, Greer, Vougioukas, Printezis, Ercerg y Teodosic.

REGAL FC BARCELONA: Lakovic, Navarro, Basile, Andersen, Vázquez -posible cinco inicial-, Barrett, Trías, Barton, Ilyasova, Sada, Santiago y Grimau.

--PABELLÓN: O2 World Arena.

--HORA: 17.00 horas.