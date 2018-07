Sada (Barcelona): "Es un partido de los grandes, en una pista caliente"

Actualizado 10/12/2008 19:41:50 CET

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El base del Regal FC Barcelona Víctor Sada comentó en rueda de prensa previa al partido de Euroliga de mañana ante el Panathinaikos que será "un partido de los grandes, en una pista caliente".

"Esperamos un Panathinaikos con muchas ganas porque salieron del Palau con una derrota fuerte. Esperamos un partido muy intenso en una pista donde la gente apretará mucho. Con lo que pasa en la ciudad, la gente animará más si cabe", ironizó en cuanto a la situación en la capital helena.

En cuanto a la modificación del plan de viaje del equipo, lamentó el hecho de que se rompa la rutina establecida. "Parece que se rompe la rutina. Pero te adaptas y otras veces han pasado cosas parecidas, incluso llegar el mismo día de partido. Espero que todo esté bien allí y que no tengamos problemas", continuó.

"Por un lado sientes que parece que hay muchos problemas y en otros que son cosas puntuales. Siempre está bien la seguridad, pero como no estamos allí no sabemos realmente qué está pasando. Es mejor ser cautos y estar tranquilos", valoró.

En lo meramente deportivo, insistió en poner la etiqueta de favoritos a los tres colíderes del grupo. "Tanto Panathinaikos, como Montepaschi y nosotros somos los favoritos. Como son locales parten de favoritos. Tenemos una plantilla muy buena y el partido del Palau nos ayudará a tener sensaciones buenas. A ver qué partido vemos", apuntó.

En cuanto a la sensación de jugar bajo la presión de 18.000 espectadores encendidos, lamentó no haberlo podido vivir en primera persona. "En Grecia no he jugado con tanta gente. Ya te diré después del partido si se nota o no. Espero que no. Son guapos de jugar estos partidos, de verdad", espetó.

Totalmente recuperado de su lesión, aseguró estar "bien, muy bien". "El entrenador me ha ayudado a que me encuentre bien. Sí que es verdad que el tobillo me molesta pero estoy bien", concluyó.