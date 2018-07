Pietrus: "Quiero ser un jugador importante y espero tener mucha responsabilidad"

Actualizado 22/08/2007 15:45:30 CET

El nuevo jugador del MMT Estudiantes Florent Pietrus apuntó que quiere llegar a ser "un jugador importante" y que espera, en su nueva andadura como pívot estudiantil, "tener mucha responsabilidad", algo que le faltó en su anterior equipo, el Unicaja de Málaga, donde la pasada temporada no tuvo todos los minutos que hubiera deseado.

"He madurado como jugador y trabajaré duro para tener esos minutos que antes no tenía. Cuando vine la última jornada a jugar al Telefónica Arena, la gente me decía que viniese al Estudiantes y eso me llamó mucho la atención porque me gusta que la afición esté contenta conmigo. Eso te hace sentir valorado", desveló en declaraciones a la web del equipo madrileño.

Además, el pívot francés confesó que su ex compañero en el Unicaja Carlos Jiménez le ha hablado "maravillas del club, de las personas que lo integran y del ambiente que se vive en él".

En estos momentos, Pietrus se encuentra concentrado con la selección francesa para disputar el Eurobasket, que se celebrará en España del 3 al 16 de septiembre. "Me gustaría estar con mis nuevos compañeros, pero ahora toca trabajar con mi país. Hemos tenido muchas lesiones y llevamos dos semanas de retraso. Eso sí, esperamos llegar a buen nivel e intentar estar lo más arriba posible...como la temporada que viene con el Estu", añadió.

El francés señaló que ahora empieza "una nueva etapa" para él y que espera hacerlo "lo mejor posible". Por último, el mayor de los Pietrus afirmó que lo más importante es que todo el equipo haga "un buen trabajo" para ser "lo más competitivo posible". "Tenemos un equipo compensado, con buenos jugadores y seguro que haremos una buena temporada", opinó el nuevo '11' del equipo colegial.