El Power Electronics Valencia perdió su primer partido europeo en casa en los últimos años

Actualizado 27/01/2010 14:51:04 CET

VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Power Electronics Valencia perdió ayer ante el Hapoel Jerusalem en la Eurocup su primer partido europeo en casa en los últimos cinco años, después de no caer en la Fonteta desde marzo de 2004 ante el Maccabi en la Euroliga.

Ayer el conjunto valenciano cayó derrotado ante otro equipo israelí, Hapoel Jerusalem, tras 27 encuentros y cinco años invicto. El Power comenzó la racha en la temporada 03-04 después de ganar en la Fonteta tanto al Zalgiris como Ulker en las jornadas posteriores del Last 16 de la Euroliga.

El conjunto naranja estrenó competición continental, la ULEB Cup, y tanto en esta competición como en la posterior Eurocup, ha convertido hasta el día de ayer a La Fonteta en un feudo inexpugnable. La temporada 04-05 terminó con un balance de siete victorias y un empate en terreno valenciano. Sí, un empate, puesto que en la eliminatoria de octavos de final se empató con el DKV Joventut (85-85), en una serie que terminaría pasando el conjunto valenciano.

En la temporada 07-08 el Power logró otras siete victorias entre la fase regular y las de las eliminatorias del Last 32 y del Last 16. En la temporada 08-09, consiguió seis triunfos más (tres en la fase regular y otros tres en el Last 16).

Por último, hay que contabilizar los cuatro partidos en casa que se llevaban disputados este año. La eliminatoria ante el Dexia Mons y los tres encuentros la fase regular. En total, 27 partidos consecutivos sin conocer la derrota en La Fonteta.

El balance de los 33 encuentros disputados en La Fonteta en la Copa Saporta, desde la temporada 1999 a la 2002, el entonces Pamesa Valencia sólo perdió tres partidos: en 2001 en dos ocasiones ante el Elan Chalon, y en 2002 ante el Turk Telekom.