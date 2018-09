Colom: "Mi padre me enseñó ese tipo de efectos y los entreno mucho"

Publicado 17/09/2018 22:00:45 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base de la selección española Quino Colom ha analizado la jugada decisiva con la que ha asegurado la victoria ante Letonia (85-82) y ha explicado que fue su padre quien le enseñó desde pequeño a dar efecto a la pelota en las entradas a canasta, un tipo de jugada que entrena "mucho", al tiempo que ha reconocido que, pese a su buen rendimiento en las 'ventanas', tendrá difícil acudir al Mundial porque España tiene bases de "nivel mundial".

"No tenía mucho tiempo para analizar las opciones. Venía de una pérdida absurda que les había metido en el partido y en momentos así tienes que olvidarte de los errores, seguir adelante y jugarte la última pelota. En mi carrera me he jugado muchas bolas en los últimos segundos y hoy he tenido la suerte de que ha sido cara", analizó Colom ante la prensa.

Una complicada entrada en escorzo del andorrano declinó la balanza del lado español en los últimos segundos. "Mi padre era jugador de baloncesto y toda la vida me ha estado enseñando este tipo de efectos para ayudarte un poco más cuando entras a canasta un poco forzado. Los entreno mucho y no siempre entran, hoy ha salido bien. Cuando me he visto en esta situación lo he visto bastante claro", dijo.

En cuanto a sus posibilidades de ir convocado al Mundial, Colom prefirió ser prudente ante la competencia que existe en su puesto. "Todos sabemos el nivel de la selección y los bases que tiene. Son un espectáculo de nivel mundial, de la NBA, es muy difícil entrar por eso. Son jugadores de mucha calidad. Yo tengo que ir haciendo mi trabajo y las cosas van llegando, de momento estoy muy contento con el rendimiento que estoy teniendo aquí. El Mundial es otra historia, hay mucho nivel en esos puestos", reconoció.