Colom: "Con la simple llamada de la selección, ya te pones tú las pilas"

El base de la selección española Quino Colom ha afirmado que, "con la simple llamada" para jugar en el equipo nacional, cualquiera ya se pone "las pilas" y por tanto no necesita más motivación, en referencia a los dos inminentes partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2019, primero frente a Eslovenia (28 de junio en Liubliana) y luego ante Bielorrusia (1 de julio en Málaga).

"Con la simple llamada de la selección, ya te pones tú las pilas; quieres hacerlo lo mejor posible, quieres ayudar a la selección porque sabes que es algo muy importante donde mucha gente está peleando por estos puestos. Sabemos de sobra que nos siguen semanalmente los entrenadores de la Federación. Lo tenemos en la cabeza en el día a día", comentó para Europa Press el jugador del UNICS Kazan.

"Puedo aportar lo mismo que en las anteriores dos 'ventanas'. Ayudar al equipo a que gane el máximo de partidos. Veremos si podemos ganar dos más, irnos con 6-0 sería muy bueno", dijo Colom para ponerse como objetivo ese balance pleno de victorias tras la tercera 'ventana' FIBA. "Y al final como pasa en todos los clubs, selecciones, etcétera: si el equipo gana, todos salen beneficiados y eso sería muy bueno para todos", añadió.

Además, el base español insistió en los "muchos peligros" de Eslovenia. "Falta ver quién será el equipo final; no está del todo claro, porque hay algunos en la lista que no saben si luego van a estar o no", señaló respecto a la más que probable ausencia de Luka Doncic. "Es una selección que ya demostró aquí que tiene mucho peligro. Tiene interiores muy fuertes, muy buenos tiradores, gente agresiva y que sabe jugar muy bien; tienen un poco de todo", resumió.

Por último, el jugador del UNICS valoró la recién terminada temporada con su club y habló sobre su renovación. "Estamos esperando lo que pueda llegar, muy abiertos al futuro. Pero ya veremos lo que pasa. La verdad es que no he hablado mucho con mis agentes. Yo sé que están intentando renovarme en UNICS, pero aún no han concretado nada y veremos qué pasa", reiteró.

"Ahora mismo estoy más abierto a posibilidades que en ningún otro momento; ahora estoy libre, sin cláusula. Yo quiero ir a un sitio en el que confíen en mí, que apuesten por mí. Pero en UNICS estoy muy bien valorado y estamos hablando de renovación", reconoció finalmente Colom, que para los encuentros ante Eslovenia y Bielorrusia volverá a ser un gran referente para los planes del seleccionador Sergio Scariolo.