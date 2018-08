Diego Ocampo, nuevo entrenador del Barça B hasta 2021

Publicado 24/07/2018 18:28:55 CET

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona Lassa ha anunciado este martes que Diego Ocampo será el nuevo entrenador del filial para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2021, por lo que el exentrenador del Manresa se hará con el control del equipo en la LEB Oro.

Ocampo viene de lograr el ascenso a la Liga Endesa con el BAXI Manresa, al que llegó poco antes del 'playoff' para lograr devolver al conjunto catalán a la elite. Ahora, en esa misma LEB Oro, intentará mejorar el rendimiento del filial barcelonista.

"Estoy muy contento por trabajar en un club con los valores y la historia del Barça. Es una oportunidad para mí para trabajar en formación, en los últimos años he trabajo en rendimiento en la ACB, pero me encanta formar jugadores y es lo que me han pedido", apreció Ocampo en declaraciones a Barça TV recogidas por Europa Press.

Tras la marcha de Alfred Julbe, Ocampo se hace con las riendas del filial para precisamente formar esos jóvenes valores que puedan rendir en un futuro en el primer equipo, que esta temporada volverá a estar entrenado por Svetislav Pesic.

Ocampo vivió su primera experiencia en competiciones FEB en la Liga EBA y la LEB Oro con el Club Ourense Baloncesto, en el que ejercía de entrenador ayudante (2001/04). El verano de 2014 debutó como primer entrenador en el UCAM Murcia, en la Liga Endesa.

La temporada siguiente, la 2015/16, entrenó al Movistar Estudiantes y del verano de 2016 al febrero de 2018 fue el entrenador del Divina Seguros Joventut de Badalona, para después recalar en el Manresa y lograr el ascenso y el título en la LEB Oro.