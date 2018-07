Durán (Valencia Basket): "Nos espera un partido muy difícil en Rumanía"

Publicado 26/01/2015 16:34:13 CET

El entrenador del Valencia Basket, Carles Durán, advirtió este lunes que les espera "un partido muy difícil" este miércoles en la visita en la Eurocup al CSU Asesoft Ploiesti rumano, para el que pidió "máximo respeto".

"Espero un partido muy difícil, pero no lo veo como un papelón para mí, al contrario, estoy muy animado, con mucha ilusión. De lo que tengo ganas es de ayudar al equipo a conseguir una victoria muy importante", comentó Durán ante los medios.

De todos modos, el preparador quiso matizar "un poco" sus palabras tras el triunfo ante el UCAM Murcia y la teórica debilidad del conjunto rumano. "Nunca quise decir que vayamos a ganar fácil ni que juguemos contra un equipo fácil. Es un equipo que ha ganado a Banvit o a Lietuvos Rytas en su casa y que nos ha ganado. Por lo tanto máximo respeto pero al mismo tiempo confianza en mis jugadores", aclaró.

Por ello, subrayó que lo que quiere el miércoles "es recuperar sensaciones". "Creo que el sábado lo hicimos, pero creo que entonces era fácil hacerlo. Lo que tengo que intentar es que no se pierdan y mejorar algún detalle, pero sobre todo ir partido a partido, no porque sea un clásico, sino porque necesito ganar en Rumanía", recalcó.

"A partir de ahí veremos si somos capaces de ir sumando. Mi cabeza no está tanto en los cuatro partidos seguidos fuera de casa como en ganar en Rumanía jugando en nuestro mejor nivel posible", prosiguió al respecto.

Para el partido, Durán descartó al alero Vladimir Lucic. "No va a viajar, sobre todo porque necesito que la gente esté lo mejor posible. Si no va a estar al cien por cien, lo estará otro. Lo que tiene que hacer Lucic es trabajar y hacer un esfuerzo para intentar llegar al domingo. El sábado no jugó y el equipo jugó bien y ganó, por lo tanto lo único que deseo es que se recupere lo antes posible", zanjó.