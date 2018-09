Granger: "La 'F4' de Vitoria es una oportunidad muy linda para asomar la cabeza"

Publicado 18/09/2018 15:04:32 CET

El base uruguayo del Kirolbet Baskonia, Jayson Granger, se mostró optimista de cara a la nueva temporada donde esperan "pelear por todos los títulos posibles" tras mantener el bloque del año pasado y seguir a las órdenes de Pedro Martínez, sin olvidar que la 'Final Four' de la Euroliga es en Vitoria y es "una oportunidad muy linda para asomar la cabeza".

"La 'Final Four' de este año en Vitoria es algo muy bonito para el equipo y para una ciudad que respira y vive baloncesto como ninguna otra. Es una oportunidad muy linda para asomar la cabeza", expresó Granger ante los medios tras la presentación de la Liga Endesa 2018-19.

El director de juego también se mostró optimista de poder pelear por el título liguero al Real Madri y al FC Barça Lassa, "los rivales más potentes". "Pero no sólo ellos, hay otros equipos que se han reforzado muy bien y cualquier puede dar la sorpresa en una liga muy competitiva. Si trabajamos bien día a día, tenemos posibilidades de aspirar a todo", apuntó.

En este sentido, ve positivo que mantengan "gran parte del bloque" del año pasado, "incluyendo al entrenador" Pedro Martínez. "Las nuevas incorporaciones son jugadores de mucho talento y clase y esperamos pelear por todos los títulos posibles", admitió, considerando "un lindo regalo a todo el trabajo de la temporada pasada" la conquista este próximo fin de semana de la Supercopa Endesa.

Y para esta temporada, el uruguayo espera estar mejor a nivel físico. "Por suerte estoy bien y me he recuperado al máximo de una lesión bastante complicada y me encuentro bastante mejor. El año pasado me quedó una 'espinita' clavada por todo lo que me tocó sufrir a nivel de lesiones, pero ahora es una temporada totalmente diferente y sobre todo intentar hacer un buen papel", declaró.