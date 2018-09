La Liga Endesa se presenta pidiendo a los aficionados que "despierten"

Publicado 18/09/2018 14:40:23 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga Endesa 2018/19 se ha presentado oficialmente este martes con la intención de hacer que los aficionados "despierten" y subrayando que "empieza la verdad" a partir del próximo 27 de septiembre, tras un evento celebrado en la sede de Endesa y presencia de jugadores de los 18 equipo participantes.

'Empieza la verdad. Volvemos', fue el eslogan elegido por la competición durante la presentación conducida por David Broncano y Carol García y que empezó con los parlamentos del presidente de la ACB, Antonio Martín, y del consejero delegado de Endesa, José Bogas.

En su primera presentación liguera desde que accedió al cargo, Martín aseguró que están dispuestos a "despertar y llegar a más público en esta competición que está llena de verdad, en la que pasan cosas y que tiene baloncesto del bueno". "La Liga Endesa 2018/19 nos debe servir para intuir un camino que estamos dispuestos a tomar", animó.

Por su parte, Bogas resaltó que en su compañía siguen "absolutamente comprometidos con este patrocinio". "Me identifico con muchos valores de baloncesto y me enorgullezco de que patrocinemos algo en los que creemos. Hemos resuelto algunos problemas excepcionalmente bien y eso demuestra el gran nivel no solo del baloncesto español, sino también de sus dirigentes", agradeció.

En el acto también hubo un recuerdo para tres jugadores históricos de la ACB que se retiraron al final de la pasada temporada: Juan Carlos Navarro, Álex Mumbrú y Sitapha Savané. El escolta catalán, actual mánager del Barça Lassa y presente en el auditorio, recibió una cálida ovación que le obligó a ponerse en pie para agradecer los aplausos.

Posteriormente, fueron subiendo al escenario los 18 jugadores que representaron a sus respectivos clubes: Jaime Fernández (Unicaja), Joan Sastre (Valencia Basket), Ovie Soko (UCAM Murcia), Moussa Diagne (MoraBanc Andorra), Adam Hanga (Barça Lassa), Marcus Eriksson (Herbalife Gran Canaria), Jonathan Barreiro (Tecnyconta Zaragoza), Jayson Granger (Kirolbet Baskonia), Henk Norel (Cafés Candela Breogán), Xabi López-Aróstegui (Divina Seguros Joventut), Christian Eyenga (Montakit Fuenlabrada), Alberto Corbacho (Delteco GBC), Edgar Vicedo (Movistar Estudiantes). Justin Doellman (Baxi Manresa), Dino Radoncic (San Pablo Burgos), Pepe Pozas (Monbus Obradoiro), Sergio Llull (Real Madrid) y Javier Beirán (Iberostar Tenerife).

Todos ellos fueron sometidos a diversas bromas por parte de Broncano antes de que el rapero 'Arkano' improvisar un rap sobre la Liga Endesa que despertó los aplausos del auditorio y cerró el acto a tres días de que se inicie la competición oficial con la Supercopa Endesa en Santiago de Compostela. Tras este primer título nacional, la Liga Endesa comenzará el jueves 27 de septiembre con el duelo entre Barça Lassa y Herbalife Gran Canaria.