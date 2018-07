Magic Johnson: "Conecté con LeBron en cuanto entré por la puerta de su casa"

Actualizado 11/07/2018 15:37:15 CET

El presidente de operaciones Los Angeles Lakers, Magic Johnson, ha confesado que el 30 de junio, justo antes de que se abriera el periodo de fichajes de agentes libres en la NBA, estuvo una hora con su coche esperando a las puertas de la casa de LeBron James, al que convenció para firmar con el equipo californiano tras "conectar" con él de forma inmediata.

Así lo confesó el exjugador y actual directivo de los Lakers en una entrevista al programa 'Spectrum SportsNet', donde explicó que la reunión con LeBron, en la casa que el alero tiene en California, empezó exactamente a las nueve de la noche. Al día siguiente, James anunciaba su fichaje por los Lakers.

"Nos lo pasamos genial hablando de todo en aquella reunión. Dos tíos del Medio Oeste. Ambos crecieron pobres. Ambos aman competir. Ambos aman ganar y ambos sobresalen al más alto nivel. Conectamos en cuanto entré por la puerta. Solo éramos hombres hablando con sinceridad el uno al otro libremente y hablando de baloncesto. Eso es lo que amo de LeBron", reveló Johnson sobre aquel encuentro en el que se fraguó la contratación del '23'.

Aquel día, el presidente de operaciones de los Lakers se mostró sorprendido por lo analizado que tenía James a su nuevo equipo. "Repasó toda la plantilla delante, se la sabía entera, y me dijo que le encantaba el sistema del entrenador (Luke Walton). Me dijo: 'Earvin, solo quiero jugar a baloncesto y ser yo mismo, y creo que tienes el tipo de plantilla que me permite hacerlo'", explicó.

Por su parte, el manager general de los Lakers, Rob Pelinka, desveló cómo se enteró de la noticia. "A las cinco de la tarde del 1 de julio me llegó un mensaje del agente de LeBron, Rich Paul. Solo ponía 'Felicidades' acompañado de unos globos. Es uno de los momentos que nunca olvidaré en mi vida. Todo pasó a cámara lenta. Poco después me llamó y me confirmó que era oficial", rememoró.