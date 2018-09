El Movistar Estudiantes celebra la inclusión con el 'Partido Campeones'

Publicado 12/09/2018 16:18:18 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Polideportivo Antonio Magariños ha sido escenario este miércoles del 'Partido Campeones por la Inclusión', el evento con el que el Movistar Estudiantes ha reunido a jugadores de sus distintos equipos y actores de la película 'Campeones', seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los premios Oscar.

Los jugadores y jugadoras de los equipos de Liga Endesa y Liga Femenina 2, Adams Sola, Andriy Grytsak, Amaya Gastaminza y Paloma González, compartieron parqué con Alberto Nieto, Daniel Freire, José de Luna, Gloria Ramos o Roberto Sánchez, los actores protagonistas de la película dirigida por Javier Fesser, que también se vistió de corto para jugar unas minutos.

"Estoy viviendo este fenómeno con bastante alegría. Estamos hablando de lo que los espectadores sienten al verla, de que se sienten felices al verla y eso me hace feliz a mí. La verdad es que no me pilla de sorpresa porque salen unas personas extraordinarias de las que estoy enamorado, que me fascinan y me divierten. En el fondo entiendo que funcione esta empatía", explicó Fesser en declaraciones a Europa Press.

El partido, que finalizó con empate a 38 ante un numeroso público joven, también sirvió para presentar la edición Blu-ray de la película producida por Universal Pictures.

'Campeones' será la película que representará a España en la 91 edición de los Oscar para competir en la categoría del premio a la Mejor Película de Habla no Inglesa. Los premios de la Academia de Hollywood se celebrarán el 24 de febrero de 2019 y la lectura previa de candidatos se realizará el 23 de enero.