La NBA ve "posible" celebrar un 'All Star' en Europa, aunque no en un corto plazo

Actualizado 02/05/2009 19:21:16 CET

BERLÍN, 2 May. (Europa Press/Gaspar Díez) -

La mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA, ve "posible" celebrar un 'All Star Weekend' en Europa, aunque no en el corto plazo, y se declaró preocupada por la 'nueva gripe', que ha causado hasta la fecha la muerte de un bebé y hay más de un centenar de casos confirmados en Estados Unidos, según afirmó Heidi Ueberroth, presidenta de Marketing Global y Operaciones de Negocios Internacionales de la NBA.

"La nueva gripe es algo que hay que tomarse muy en serio. Estamos siguiendo muy de cerca todas las recomendaciones que se hacen desde el Gobierno de Estados Unidos y de la OMS, así como el resto de organizaciones internacionales. Tenemos que ver qué pasa y adoptar las medidas preventivas adecuadas", señaló.

En una entrevista concedida a Europa Press, Heidi Ueberroth, la segunda persona en el escalafón de la NBA, tan sólo por detrás del comisionado, David Stern, dijo que actualmente existen unas "buenas relaciones" con la Euroliga y con su Director Ejecutivo, el español Jordi Bertomeu, pero que no hay "nada específico" sobre los planes de expansión en Europa.

"Queremos ampliar la colaboración con la Euroliga porque todos estamos interesados en que el deporte crezca. ¿Un All Star en Europa? No hay nada previsto a corto plazo, pero lo importante es que conozcamos todas las posibilidades que existen en Europa. No hay planes inmediatos para un All Star, pero, claro, es una posibilidad", manifestó.

Desde su sede central de la NBA en Nueva York, Heidi dirige las Divisiones de Negocio y Operaciones a nivel internacional de la mejor liga, donde, según ella, los jugadores españoles "despiertan mucho interés". "Uno de los objetivos es ayudar en la expansión del baloncesto y por eso trabajamos con la Federación Española, con la que tenemos una muy buena relación y en ampliar otras áreas en las que los aficionados pueden interactuar con la NBA", dijo.

Ueberroth aseguró que en Estados Unidos existe "mucho revuelo" con los cinco jugadores españoles -Pau y Marc Gasol, Calderón, Rudy Fernández y Sergio Rodríguez- que militan en la Liga. También con el escolta del DKV Joventut, Ricky Rubio, quien junto a Víctor Claver figura en la lista de 103 jugadores declarados elegibles en la selección de talentos.

"En Estados Unidos se sigue mucho a Ricky, sobre todo, desde los Juegos Olímpicos. ¿Ricky una estrella en la NBA? Dependerá mucho del equipo al que vaya a parar. Rudy, por ejemplo, se ha convertido en una figura casi desde el principio. Creo que el equipo es la clave, aunque, por su rendimiento tanto en su club como en España, Rubio creo que ya es una estrella", aseguró.

En este sentido, no se declaró preocupada por la masiva presencia de extranjeros en el campeonato estadounidense. "Los jugadores siempre aspiran a jugar en la mejor Liga. Tener cinco españoles en la NBA reafirma la importancia del baloncesto español. Sean de donde sean los jugadores, lo importante es que su calidad sea mayor. El hecho de que muchos vengan de fuera lo vemos como algo positivo y como una oportunidad para hacer crecer la motivación de los más jóvenes", subrayó.