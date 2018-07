Ocampo: "La victoria en Bilbao ya no cuenta"

Publicado 21/12/2015 20:04:35 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Movistar Estudiantes, Diego Ocampo, reconoció el refuerzo que supone la victoria en la pista del Dominion Bilbao Basket, pero que esta "ya no cuenta" de cara a medirse a un Montakit Fuenlabrada que está "jugando muy bien" y que "sube su rendimiento" cuando juega como local.

"La victoria de Bilbao debe reforzarnos, pero pasamos página y ya no cuenta para nada. Estamos centrados sólo en el partido de Fuenlabrada", afirmó Ocampo en declaraciones facilitadas por su club, donde indicó que "no hay excusas de carga física y mental" y que irán "a tope" porque "ha habido también tiempo de descanso y entrenamiento para llegar lo mejor posible".

Del 'Fuenla', el preparador estudiantil recordó que tiene "las mismas victorias" que su último rival y que está "jugando muy bien". "Tiene muy buen equipo y ya desde la pretemporada tiene una base muy sólida y claro lo que quieren hacer", comentó.

"Tienen buenos jugadores, dos que el año pasado estaban en Euroliga y el Fernando Martín es una pista muy complicada. Está cerca de los puestos de Copa, por lo que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Sobre todo defensivamente, hay que estar muy, muy sólidos", añadió al respecto.

Sobre el enfrentamiento que vivieron en la pretemporada, el gallego cree que "sirve de precedente para saber cómo juega el Fuenlabrada". "Vimos que son muy duros e intensos, y con talento en ataque", advirtió, aclarando que aunque los datos de precedentes "parece que no valen para nada, se van repitiendo y de algo vale". "Que no se gane allí desde 2006-07 demuestra que Montakit Fuenlabrada sube su rendimiento en casa, y que no es algo de esta temporada", indicó.

"Su pabellón es acogedor para el jugador local, con su afición muy encima. Debemos saber esto, salir con buena mentalidad y comunicación, y no olvidar que el rival estará 'enchufado' siempre arropado por su público. Entre que son sólidos en su casa, que contra nosotros lo suelen ser más y que están jugando por entrar a Copa del Rey, sabemos que será un partido muy difícil", subrayó Ocampo, feliz por la llegada de Jota Cuspinera al banquillo fuenlabreño porque "es aire nuevo para la liga" y "cada vez es mejor entrenador".