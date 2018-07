Oliver (FIATC Joventut): "Se puede considerar mi mejor año"

Actualizado 02/05/2013 13:19:57 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El base del FIATC Joventut Albert Oliver se mostró satisfecho por su designación como 'Jugador Más Valioso' del mes de abril de la Liga Endesa y confesó que este año se puede considerar el "mejor" que ha tenido, sobre todo por cómo se está encontrando en el último mes y medio.

"Aún quedan tres jornadas de Liga Endesa, pero se puede considerar mi mejor año, seguro. Desde el principio me he encontrado bien y creo que la temporada ha sido bastante buena, pero en los últimos partidos me estoy encontrando mejor", comentó Oliver en declaraciones facilitadas por la ACB.

El catalán aseguró que está teniendo "más minutos" y "anotando más". "Me salen mejor las cosas, la mayoría de tiros van dentro, estoy teniendo la suerte, es un poco todo", explicó al respecto, insistiendo que durante todo el año se ha sentido "siempre muy a gusto y con confianza". "Pero sí que es verdad que durante el último mes o mes y medio he encontrado mi mejor nivel", añadió.

De todos modos, el veterano jugador cree que los estados de forma "van por épocas". "El año pasado quizá a estas alturas no estuve tan fino y este año estoy mejor. Aquí lo importante es el trabajo diario, es el día a día y mantener la confianza para afrontar los últimos partidos. El final está siendo muy bueno a falta de tres partidos y espero que siga siendo así", concluyó.