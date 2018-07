Pau Gasol aclara que la 'ventana' de septiembre "no es tan favorable como se pinta" para los NBA

Publicado 19/06/2018 19:22:24 CET

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Pau Gasol ha salido al paso de las informaciones que le sitúan con la selección disputando la 'ventana' FIBA de septiembre y ha asegurado que esa opción "no es tan favorable como se pinta", al tiempo que ha avanzado que "sería bonito" disputar los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, pero que eso son "palabras mayores" ahora mismo.

"Septiembre es un momento en el que la pretemporada de la NBA está a punto de empezar de forma oficial y no es tan favorable como se pinta, veremos (...) Lo que se publicó de esa 'ventana' (su posible presencia) me pareció muy precipitado, pero suele pasar en la prensa, no me sorprende", valoró Gasol durante su participación en Madrid en el evento '123 a Correr Santander Talks', organizado por el Banco Santander.

"Hace años que evalúo mi presencia en la selección año a año, viendo cómo me encuentro y valorando muchas cosas. Sería bonito llegar a los Juegos de 2020 pero no es fácil, son palabras mayores. Ahora lo único que tengo en mente es prepararme bien para la temporada siguiente con San Antonio o con quien toque", aclaró sobre su futuro con el equipo nacional.

En cualquier caso, el pívot quiso alabar el trabajo realizado por la selección española en la dos primeras 'ventanas', donde no estuvieron los jugadores NBA. "Han mantenido el espíritu y la mentalidad de nuestro equipo y han hecho un gran trabajo consiguiendo grandes resultados, sin perder ni un partido. Hay que darle continuidad, confianza y valor a los que están haciendo", dijo sobre sus compañeros.

En cuanto a la posibilidad de que el seleccionador español, Sergio Scariolo, dé el salto a Estados Unidos, Gasol destacó que "parece que al entrenador europeo cada vez le apetece más ir a la NBA". "Veremos si Sergio sigue ese camino y si es lo que él quiere, entendiendo que va a tener empezar un poco desde abajo, entre comillas, para ir subiendo y ganándose la confianza. La NBA es una liga que funciona de forma distinta a cualquier cosa en Europa", comparó.

"EL BARÇA TIENE PRESUPUESTO PARA ESTAR MÁS ARRIBA"

En cuanto al baloncesto español de clubes, Gasol, que suele estar al tanto de la Liga Endesa, analizó que la temporada del FC Barcelona Lassa estuvo "marcada por el cambio de entrenador" a mitad de temporada.

"Tuvo un impacto positivo porque las cosas parecía que no estaban funcionando con Sito (Alonso). Pesic ha hecho muy buen trabajo. Es difícil ganar a Baskonia, pero estaban jugando a buen nivel. En la Euroliga cuesta ver los dos últimos años porque tienen presupuesto para estar bastante más arriba", reflexionó.

Preguntado por la posibilidad de que en un futuro sea el encargado de dirigir al equipo azulgrana en los despachos, el catalán reconoció que "es una opción interesante". "Veremos si en un futuro acaba siendo. Sería muy bonito intentar ayudar desde una posición distinta", recalcó.

Por último, Gasol tuvo palabras de alabanza para el Real Madrid, flamante campeón de Europa. "Está marcando una época. Tiene un núcleo muy fuerte, ha construido un equipo al más nivel en Europa y por eso han ganado lo que están ganando", finalizó.