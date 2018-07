Pau Gasol: "No me preocupa la posibilidad de ser traspasado"

Publicado 19/06/2018 19:30:32 CET

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pívot español de San Antonio Spurs, Pau Gasol, ha recordado que ya fue "traspasado una vez" cuando jugaba en los Grizzlies y que no le "preocupa" la posibilidad de que vuelva a pasarle este verano, teniendo en cuenta que la petición de traspaso de Kawhi Leonard ha "desestabilizado" a la franquicia tejana, obligada a "tomar decisiones" este verano.

"San Antonio está en una situación bastante diferente de cierta tensión porque el jugador principal del equipo, Kawhi Leonard, ha comunicado al equipo que no quiere seguir y que busca un traspaso. Eso desestabiliza al equipo y le fuerza a tomar decisiones, o al menos a explorarlas. A mí eso no me cambia mucho en el día día. Ya fui traspasado una vez, no sé si volverá a suceder, pero no me preocupa" analizó Gasol.

El pívot español participó este martes en Madrid en '123 a Correr Santander Talks', una mesa redonda centrada en su carrera. El acto fue conducido por el exjugador Juanma Iturriaga y también contó por el director de Patrocinios y RRSS de Santander España, Felipe Martín, y el director de Banca Digital e Innovación de Santander España, Luis Colorado.

En el evento, Gasol recordó cómo fue su anterior traspaso de Memphis Grizzlies a Los Angeles Lakers en 2008. "Tuve la suerte de que mi destino fue muy apetecible, pero puede suceder lo contrario. Sabes que es parte de tu profesión, algo que tienes que asumir y no es fácil, sobre todo si sucede durante la temporada. Tienes que mantener la cabeza fría y entender que es parte del negocio", explicó.

A la hora de analizar su temporada recientemente finalizada con los Spurs, el '16' apuntó que ha jugado "un pelín menos de minutos", pero que ha acabado "bastante satisfecho" con su "nivel de eficiencia".

"En aportación por minuto ha sido una de las temporadas más eficaces de mi carrera. He promediado más asistencias por minuto que cualquier otra temporada, he sido más pasador, distribuyendo juego. Siempre te gustaría aportar más, pero no siempre es así y he intentado hacer lo que se me ha pedido. Soy súper positivo, es mi filosofía de vida", reflexionó.

A nivel colectivo, reconoció que su equipo ha "pasado momentos difíciles por la ausencia del mejor jugador (Leonard) y la incertidumbre de cuándo iba a volver". "Nos ha afectado, pero aún así hemos competido. En 'playoffs' jugamos contra el mejor equipo de la liga (Warriors) y nos ganaron 4-1, pero competimos bien. El fallecimiento de la mujer de Popovich llegó en un momento clave y fue un poco duro", resumió.

En cuanto al futuro de su hermano Marc en los Grizzlies, recalcó que "sobre todo depende del equipo, del manager y del propietario". "Han tenido un año muy complicado y (el futuro de Marc) depende de la dirección que vayan a marcar. Marc quiere estar en un equipo competitivo, veremos si Memphis lo consigue", zanjó.