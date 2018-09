Pesic: “No estamos perfectos pero el resto de equipos tampoco”

Publicado 20/09/2018 15:07:15 CET

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha reconocido que no están perfectos para encarar la Supercopa Endesa este fin de semana, primer título oficial de la temporada, pero cree que sus rivales, empezando por el Baskonia, tampoco lo están y apela a la ilusión para poder sumar su segundo título en su segunda época en el club.

"No estamos perfectos, pero el resto de equipos tampoco lo están porque estamos en pretemporada. Tenemos que mejorar mucho sobretodo en defensa y en rebotes, algo básico para mejorar el juego completo", comentó a los medios.

Pese a esta situación, quieren ganar el título. "Es un torneo oficial pero también un torneo con el que sólo se empieza la temporada, no acaba. Te preparas como para un primer partido en ACB o Euroliga, pero estamos en septiembre. Es una competición que nos motiva e interesa y tenemos que hacer lo posible para ganar", apuntó.

Pesic recalcó que han entrenado tres semanas, desde el 25 de agosto, y han jugado poco. "Todavía no estamos perfectos, como es normal, pero nos preparamos para una temporada muy larga. Hemos intentado mejorar la situación física y entrenado tácticamente", manifestó.

Además, está en pleno periodo de adaptación de los seis fichajes; Singleton, Pangos, Kuric, Pustovyi, Smits y Blazic. "Tenemos algunos jugadores nuevos que se tienen que adaptar al concepto de juego y de entrenamiento, y a cómo se vive en un club como el Barça. Tienen que entender que en el Barça no vale una victoria, sólo valen los títulos", explicó.

Enfrente, en semifinales, tendrán al Baskonia. "Jugamos contra un equipo con experiencia, gran calidad individual, un equipo que juega un baloncesto muy moderno, muy físico y de correr. Es importante mejorar nuestra concentración, sobretodo en defensa", aseveró.

Sobre el estado de sus jugadores, señaló que no podrá contar ni con Hanga, Ribas ni Séraphin. "Ribas entrena pero no puede jugar, como Hanga todavía necesita más semanas. Por momentos mejora pero necesita tiempo. Séraphin ha empezado a entrenar con el equipo esta semana pero todavía no está preparado para jugar", lamentó.