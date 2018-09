Pesic: "Todo el mundo ha visto que no hemos jugado durante los primeros 20 minutos"

Publicado 21/09/2018 21:56:57 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, mostró su resignación tras perder con el Kirolbet Baskonia en la primera semifinal de la Supercopa Endesa y no tuvo reparos en afirmar que su equipo no compareció durante la primera parte, en la que los vascos aprovecharon para ampliar ventajas en el marcador.

"Todo el mundo ha visto que no hemos jugado durante los primeros 20 minutos. Sólo hemos reaccionado después y no defendimos como debíamos hacerlo. Después mejoramos bastante, sobre todo en defensa, pero tuvimos problemas con el rebote defensivo", dijo Pesic.

"Esto es básico en el baloncesto. Hoy no estamos dónde queremos estar", añadió el preparador blaugrana. La verdad es que hemos visto dos partidos diferentes, la primera y la segunda parte. Con Pierre Oriola mejoramos la defensa contra sus grandes. Al final encontramos el ritmo de juego y tuvimos una buena oportunidad para ganar el partido", admitió.

"Ellos capturaron rebotes ofensivos cuando no podían meter y tenían segundas oportunidades. Nosotros luchamos, jugamos en defensa y no siempre teníamos una buena posición para rebotear. Tienes que controlar los ritmos de partido con la defensa, al límite. No estuvimos concentrados en los últimos minutos. Enhorabuena al Baskonia por la victoria", finalizó.