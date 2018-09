Scariolo: "El 'Chacho' nos da calidad y es una alegría que esté"

Publicado 03/09/2018 13:48:37 CET

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha reconocido que la presencia de Sergio Rodríguez aporta "calidad técnica" al equipo nacional, por lo que "es una alegría para todos" su participación en los próximos partidos ante Ucrania y Letonia, y ha explicado que una de sus motivaciones para ir a la NBA es aprender cosas nuevas y trasladar ese conocimiento a la selección.

"El 'Chacho' nos da calidad técnica y en la toma de decisiones, de dónde va la pelota, de peligro de cara al aro... En más de una ocasión nos ha reiterado su disponibilidad y es una alegría para todos que esté. Veremos cómo integrarlo dentro del equipo que existe, confío en que podamos hacerlo muy bien. Es una buena fase para repartir esfuerzos y contar con la aportación de todos", dijo Scariolo ante la prensa tras anunciar en la FEB su lista de 16 jugadores para la cuarta 'ventana'.

A la hora de confeccionar sus listas, el seleccionador recalcó que "la FEB recoge la disponibilidad de los jugadores hablando con todos constantemente", a lo que también ayuda que exista "una relación muy fluida con jugadores y clubes".

"Eso nos da un abanico más amplio de los 16 elegidos, pero tampoco mucho más amplio de los 24 que tenemos que dar hoy a FIBA... En cada ventana me preguntáis si ha sido la lista más difícil y eso es por algo. Pero una vez que das los nombres tiendes a olvidarte de las dificultades y vuelves a la ilusión por competir", destacó.

Pese a que le "sabría muy bien que estuviesen siempre todos", en referencia a todos los jugadores importantes que no puede incluir en sus últimas listas, remarcó que desde la selección "siempre" han seguido "la línea de no forzar situaciones y confiar en jugadores que han competido y han ganado" en las tres primeras 'ventanas', hasta lograr un impecable balance de 6-0.

APRENDER EN LA NBA Y APLICARLO EN LA SELECCIÓN

"Siempre te gusta contar con la máxima cantidad de talento, pero a la vez estoy muy contento, muy cómodo y muy ilusionado con los jugadores que hemos trabajado en las tres 'ventanas'", zanjó el seleccionador, en su primera comparecencia pública desde que se confirmó que compaginará su puesto con el de ayudante en Toronto Raptors.

"Posiblemente podré llevar al trabajo de la selección novedades en sistemas, metodología, en detalles del mejor baloncesto del mundo. La aportación que podré traer a la estructura técnica de la FEB, no solo al primer equipo, podrá ser de un nivel muy superior. Es una de las cosas que me ha movido a ir a la NBA, crece y aprender. Por aquí seguro que no me equivoco", valoró, añadiendo que cuenta con "autorización interna" de la franquicia canadiense para acudir a todos los compromisos de la selección.

"Conozco mucho mejor a todos los jugadores, no solo a los de presente sino también a los que tienen por delante muchos años de futuro. Estos años me han permitido ampliar muchísimo mi conocimiento del panorama técnico del baloncesto español respecto a la primera etapa en la que compaginé cargos", recordó sobre el periodo en que fue seleccionador y entrenador del Khimki ruso al mismo tiempo.