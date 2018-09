Scariolo: "No hay ningún interés en clasificarnos un mes antes o un mes después"

Publicado 13/09/2018 14:37:59 CET

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha reconocido que el "colchón" que tienen en la fase de clasificación para el Mundial de China les permite "no tener una ansiedad especial", más aún porque no hay "ningún interés" en lograr el billete "un mes antes o un mes después" antes de enfrentarse este viernes a Ucrania, rival del que ha destacado su "juego interior extremadamente poderoso".

"Tenemos un colchón que nos permite no tener una ansiedad especial y tampoco hay ningún interés en clasificarnos un mes antes o un mes después. Debemos estar tranquilos, jugar nuestro partido y por supuesto intentar ganar", valoró Scariolo ante la prensa en Guadalajara antes de partir hacia Kiev.

El seleccionador avisó de que el partido de este viernes, séptimo en este camino hacia el Mundial, será "largo". "Probablemente tendremos momentos muy complicados donde con lo mucho de carácter y mentalidad y lo poco de organización que hemos podido ensamblar podamos sacarlo adelante", confió, añadiendo que serán "prudentes pero ambiciosos".

Tras emplear a 21 jugadores y con más debutantes este viernes en la capital ucraniana, Scariolo reconoció que "en las 'ventanas' todo cambia según los jugadores que tengas en plantilla". "Nosotros afrontamos esta competición desde el inicio con la idea de crear un núcleo que pueda mantenerse, que varíe pero no en tantos elementos, y seguiremos en esta línea", dijo.

En cuanto al análisis de su rival, avisó de que cuenta con "un base NBA" como Pooh Jeter y con "un juego interior extremadamente poderoso" en el que destaca Alex Len, uno de los dos jugadores NBA de Ucrania junto con Sviatoslav Mykhailiuk.

"Len es un jugador con oficio y experiencia en la NBA. Tiene muy buena mano y ofensivamente es muy peligroso, con grandísima capacidad de intimidar y ocupar la 'pintura'. Mykhailiuk es un gran tirador, muy buen atleta y uno de los mejores jugadores salidos del 'draft' de este año. Ambos jugarán bastantes minutos en la NBA, Kravtsov es más interior y con un cuerpo duro para jugar al poste bajo. Ya no es NBA, pero mantiene ese nivel", advirtió.

Este poderío interior, según Scariolo, hace que Ucrania no vaya a notar la ausencia del nuevo pívot del FC Barcelona Lassa, Artem Pustovyi. "Era el tercer pívot. Justo es el puesto donde van más armados con jugadores más expertos y poderosos que él. Creo que en eso no va a haber una variación importante", dijo, avisando de que su rival saldrá con "motivación y empuje" en los primeros minutos. "La ansiedad puede entrarles en el último cuarto si la cosa no se ha resuelto para ellos. Se puede convertir en presión", concluyó.