Scariolo: "Ucrania y Letonia ponen en pista plantillas muy competitivas"

Publicado 10/09/2018 22:04:20 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha asegurado que Ucrania, a la que se enfrentarán el viernes el Kiev, y Letonia, el lunes en Madrid, disponen de "plantillas muy competitivas" y que les pondrán en apuros en esta segunda 'ventana FIBA' de clasificación para el Mundial de China 2019, y ha afirmado que el "entusiasmo" y la "actitud" de sus jugadores son "buenos".

"La cuestión real es el nivel de los rivales, evidentemente superior al de los rivales de la primera fase. Al margen del nombre, cuentan los hombres que juegan y el nivel del roster. Hemos visto al campeón de Europa pasarlo mal; Ucrania y Letonia ponen en pista plantillas muy competitivas y el obstáculo real es la fuerza de nuestros rivales", señaló en el Multiusos Aguas Vivas de Guadalajara, donde los jugadores han realizado sus dos primeros entrenamientos previos al arranque de la segunda fase de clasificación para la Copa del Mundo.

Además, el técnico italiano reconoció que aunque todavía no están "brillantes", la actitud de los convocados es inmejorable. "Es una primera jornada con toda la ilusión, entusiasmo, frescura y espesura, porque los jugadores están en un punto de la preparación en el que todavía no están brillantes. Algunos llevan un año sin tocar nuestro sistema de juego, otros llevan menos, y se nota. El entusiasmo y la actitud son buenos, estoy satisfecho. Los días son pocos, pero cada día tiene que ser un día eficaz y provechoso", manifestó.

En otro orden de cosas, explicó que no especularán y que sólo piensa en "jugar para ganar". "Todavía no hemos empezado a pensar en Ucrania, que empezaremos a pensar con los jugadores el miércoles. Estos dos días son de refrescar conceptos y trabajar", indicó.

Por último, Scariolo pidió comprensión a los clubes y a sus técnicos en la polémica por las 'ventanas FIBA'. "Yo lo comprendo, he sido entrenador de club. Es una situación que no depende de nosotros y que una vez que existe hay que llevarla lo mejor posible. Esta mañana he estado hablando con un entrenador de club que tiene dos jugadores aquí; hay que tratar de sacar el máximo rendimiento posible de una semana atípica y hacer que sea virtud", subrayó.

"Como yo entiendo los problemas de los clubes, también sería correcto que los clubes y sus entrenadores entendieran mis problemas; tengo unas necesidades de competir, de conseguir resultados y de ensamblar un equipo en tiempo mínimo. Los problemas los tenemos todos, solamente tenemos que echarnos una mano unos a otros", finalizó.