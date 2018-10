Sergio Rodríguez: "El equipo está bien y está con confianza para lograr la clasificación"

Publicado 10/09/2018 22:35:58 CET

El internacional español Sergio 'Chacho' Rodríguez declaró que las sensaciones "son muy buenas" tras los dos primeros entrenamientos con la selección española, tras ejercitarse en Guadalajara con la "motivación" necesaria para clasificarse para el Mundial de Baloncesto del próximo año y antes de enfrentarse a Ucrania y Letonia en la segunda 'ventana FIBA'.

"Las sensaciones son muy buenas. El equipo está bien y está con confianza para lograr el pase. Tiene que ser todo muy rápido porque jugamos el viernes. Estamos cogiendo los hábitos. El grupo está hecho, ha competido muy bien los partidos anteriores y los que entramos nuevos en estas ventanas tenemos que adaptarnos rápido, pero estoy muy contento", explicó el base.

Tras superar la primera ronda con pleno de victorias, España empieza la segunda fase de clasificación para el Mundial de 2019 visitando a Ucrania (viernes 14, 19.00) y encarándose con Letonia (lunes 17, 17.00). Contando las seis victorias de la primera fase, España buscará el billete a China dentro del grupo I junto a letones, ucranianos, además de Turquía, Montenegro y Eslovenia. Con las dos últimas no volverá a jugar al ser rivales ya en la primera fase. Las tres primeras, se clasifican para el Mundial.

El jugador del CSKA de Moscú se ha entrenado junto al resto de componentes de la selección española en la pista del Multiusos Aguas Vivas, donde han empezado a preparar los dos primeros encuentros de la segunda fase de clasificación para la Copa del Mundo.

El canario de 32 años expresó que "ser capitán es especial" tras saber que portará el brazalete por primera vez. "Son muchos años viniendo a la selección, jugando muchos torneos. Es bonito, aunque sea para dos partidos, aportar mi experiencia al grupo", expresó.

"He estado muchos años en la selección. Empecé en 2005, estuve tres años seguidos. Luego estuve cuatro años sin que me convocasen y ahora llevo otros seis seguidos. He tenido experiencias de todo tipo. Tienes que saber que son los 12 que el entrenador considera y todos sabemos que hay un grupo muy amplio, por suerte, en España, pero siempre con la máxima ilusión", comunicó.

Además, Sergio Rodríguez pidió que el calendario estuviera "mejor organizado para estar disponible para todo" y no tener que perderse encuentros con la selección. "Por nuestros compromisos con los equipos es complicado pero siempre que pueda físicamente y que mi equipo me lo permita, estaré encantado de venir", comentó.

Su club, el CSKA de Moscú, le ha dado permiso para estar disponible para Sergio Scariolo. "Hay cuatro jugadores en la selección rusa, Nando de Colo ha ido con Francia y yo con España. Todo el mundo está por la labor de que vayan las cosas bien, pero creo que se deberían hacer las cosas bien e ir en sintonía, para no tener que estar dependiendo de decisiones de última hora para estar en la selección o no", añadió.

Un calendario que incluye estos dos partidos oficiales que casi abre la temporada. "Todos sabíamos que íbamos a competir en septiembre. Es verdad que no estás en dinámica de grupo, que todos hemos entrenado en nuestra casa, individualmente, con nuestras posibilidades; y algunos hemos empezado algunos a entrenar con los clubes. Pero al final estamos todos en las mismas condiciones", argumentó

El Mundial de baloncesto se jugará en China del 31 de agosto al 15 de septiembre de 2019 y será la primera vez que la disputen 32 selecciones.