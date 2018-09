Sergio Rodríguez: "El objetivo está encaminado, queremos quedarnos más cerca de la clasificación"

Publicado 16/09/2018 15:20:45 CET

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Sergio Rodríguez ha afirmado que, a pesar de la derrota del viernes ante Ucrania, el objetivo de la clasificación para el Mundial de China 2019 está "encaminado", y ha afirmado que este lunes ante Letonia en el WiZink Center (19.00 horas) deben dar "un paso más" para confirmarlo.

"Para el equipo fue un momento difícil porque es el primer equipo que se pierde pero estamos bien. Hay que tener en cuenta que, aunque son concentraciones breves con tan sólo dos partidos, este es un torneo largo y que el balance es muy bueno, porque el objetivo de poder clasificarnos para el Mundial está encaminado. Ahora queremos hacer un buen partido, ganar mañana y dejar la clasificación un paso un poco más cerca", señaló ante los medios de comunicación.

Además, el 'Chacho' se mostró encantado de volver al pabellón madrileño, su casa mientras jugó en el Real Madrid. "Estoy disfrutando mucho, porque para mí siempre es un aliciente grande poder jugar con la selección y poder estar en convivencia con todos", subrayó.

"He tenido la suerte de jugar un Europeo y un Mundial en casa, que eso es algo que no mucha gente puede decir, y ahora va a ser muy bonito el poder jugar un partido así y que no sea un amistoso, sino un encuentro oficial", concluyó el canario.