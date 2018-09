Alejandro Valverde: "He intentado tirar de Nairo y ceder lo menos posible"

Publicado 09/09/2018 19:27:49 CET

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) volvió a multiplicarse para tirar de su líder Nairo Quintana y además tratar de "ceder lo menos posible" en su buena posición en la general de la Vuelta a España, donde vivió "otro día realmente difícil" este domingo en la decimoquinta etapa.

"Otro día realmente difícil. He vuelto a entrar con los mejores y sigo ahí. Astana ha marcado una velocidad tremenda desde mucho antes del puerto y nos ha puesto las cosas muy difícil. Miguel Ángel ha arrancado fuerte desde abajo y ha aumentado el sufrimiento, pero dentro de esa exigencia, ha sido un día bonito", comentó.

El murciano se mantiene segundo a 26 segundos del rojo de Simon Yates (Mitchelton - Scott), mientras que Quintana es tercero, a 33 de la cabeza. "La ascensión sin duda ha sido la más rápida que he hecho nunca a este puerto. He intentado subir muy regular, tirar cuando aguantaba en el grupo por Nairo y, al mismo tiempo, ceder el menor tiempo posible", apuntó.

Valverde estuvo al tanto de todo hasta la llegada de Lagos de Covadonga. "También me he encargado de cerrar los huecos, como cuando se ha ido Yates. Nairo me decía: '¡Dale! ¡Dale!'. En cuanto he cogido aire, le he dado, pero luego sufría un poco más. Cuando me cortaba seguían a palos, pero no lograban mantener. Me regulé lo que pude y, sabiendo que la parte final era más suave, di un último apretón para llegar", finalizó, ante la guerra colombiana entre Nairo y López.