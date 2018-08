Bouhanni: "Este triunfo me recuerda al de Albacete"

Publicado 30/08/2018 19:20:24 CET

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El corredor francés Nacer Bouhanni (Cofidis) dijo que el triunfo en la sexta etapa de la Vuelta ciclista a España, disputada entre Huércal-Overa y San Javier sobre 155,7 kilómetros, le recordó al logrado hace unos años en Albacete por los abanicos y admitió haberse sentido "humillado" por los rumores sobre sus presuntos problemas en el equipo.

"Estoy muy contento por la victoria de etapa. Tenía un 'plus' de enfado y rabia por lo sucedido con los medios de comunicación. Me decepcionó mucho lo que dijeron ayer, escuché muchas tonterías totalmente infundadas. Ni discutí con mi director ni golpeé el coche. Ayer hice último de la etapa y hoy he ganado", se felicitó.

Bouhanni indicó que esta victoria le ha "recordado" a la que ganó "hace cuatro años en Albacete también con abanicos". "A 200 metros de la meta estaba bien colocado y he visto que podía obtener una victoria y me he lanzado sin dudarlo. Me he sentido humillado por todo lo que se decía de mi, he trabajado mucho y agradezco al equipo la confianza que ha depositado en mí. Siempre daré lo máximo por Cofidis, es verdad que ha habido momentos complicados e inclusive pensé marcharme del equipo ya que tenia ofertas, pero todo va pasando", comentó.

Esta primera victoria de la temporada representa mucho para él, ya que tanto él como el Cofidis han tenido un curso "muy complicado" en el que la caída en el Tour de Yorkshire le llevó a cuestionarse sobre su recuperación. "Ahora estoy feliz, ya que me podía haber costado la vida", apuntó.