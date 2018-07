Carlos Sastre se queda con "el respeto" y "la profesionalidad" de sus compañeros del CSC

Actualizado 22/09/2008 15:11:24 CET

EL BARRACO (ÁVILA), 22 Sep.

El ciclista español Carlos Sastre confesó que tuvo sentimientos diferentes de "alegría" y "tristeza" al término de la Vuelta a España, prácticamente la última carrera en las filas del CSC Saxo Bank, un equipo del que se queda con "el respeto" y la "profesionalidad" de sus compañeros.

Por ello, el abulense aseguró que los últimos días de la ronda fueron "emotivos". "Todo el equipo sabía que prácticamente estaba llegando a la última carrera que estaré con ellos este año. Han sido momentos en los que había alegría por haber hecho realidad ese sueño de estar en el podio de otra 'grande', y otros de tristeza por no compartir en el mismo equipo esos sentimientos y esos momentos que hemos tenido a lo largo de los últimos siete años", comenta Sastre en un comunicado.

De todas sus vivencias, el ganador del Tour se queda con "el respeto y la profesionalidad" que le han demostrado sus compañeros y técnicos del equipo y con el "el poder haber compartido momentos muy importantes personales y profesionales".

Sastre ha vivido en la última Vuelta "momentos bonitos, emotivos y duros". "Y de todos esos momentos se aprende. Cada reto de tres semanas que he afrontado en mi carrera deportiva me ha ayudado para saber algo de mí, de mi alrededor, y me han aportado una serie de conocimientos que me han ayudado a progresar y a adquirir experiencia en mi carrera deportiva y en mi vida personal", subraya.

"Me quedo con la sensación final de haber luchado, de haberme sacrificado y sobre todo de obtener la recompensa de haber estado en un podium acompañado de dos grandes ciclistas, como son Alberto Contador y Levi Leipheimer", sentencia Sastre.