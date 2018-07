Indurain: "Estamos en cambio de ciclo, Contador y Valverde dejan el listón muy alto"

Actualizado 21/06/2018 14:40:02 CET

El pentacampeón del Tour une Santander y Madrid en bici junto a una grupeta pagando sólo con medios digitales de Banco Santander

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pentacampeón del Tour de Francia Miguel Indurain afirma que el ciclismo español afronta una transición complicada, un "cambio de ciclo", con la retirada de Alberto Contador y un Alejandro Valverde en el tramo final de su carrera, quienes, según él, dejan un "listón muy alto" para la nueva hornada de los Mikel Landa, Marc Soler o Jon Izaguirre.

"Estamos en un cambio de ciclo. Alberto (Contador), 'Purito' y Alejandro (Valverde), que aún sigue, han dejado el listón muy alto. Ahora vienen Soler, Landa, Izagirre, De la Cruz ... ¿Hasta dónde van a llegar? Llegar al nivel de éstos, lo veo difícil. Pero vienen bien", apunta en una entrevista a Europa Press.

Miguel Indurain hace un repaso del estado de las cosas en el ciclismo español en Mesón Cándido, a un palmo del milenario Acueducto de Segovia, la víspera de culminar la 'Vuelta 1/2/3 sin efectivo con Miguel Indurain'. En esta iniciativa de Banco Santander, que unió en bici Santander y Madrid sobre 545 kilómetros en cuatro jornadas, el campeón navarro pagó en bares, restaurantes, comercios y hoteles sólo con medios digitales -Samsung Pay, Santander Wallet, Apple Pay, Fitbit Pay y la pulsera prepago Santander- de la entidad financiera.

Le acompañó una 'grupeta' integrada por periodistas (Roberto Palomar, de Marca; Fran Chico, de Motorpress Ibérica; y Gaspar Díez, de Europa Press), el entrenador personal Martín Giacchetta, la ciclista Silvia González y un empleado para cada etapa seleccionado por el banco. Las jornadas se dividieron en los trayectos Santander-Burgos, de 192 kilómetros; Burgos-Valladolid, de 150 kilómetros; Valladolid-Segovia, de 127 kilómetros, y Segovia-Madrid, de 110 kilómetros.

"Ha sido un reto por dos motivos: había que andar en bici, y es difícil encontrar unos compañeros que aguanten la ruta, que ha sido exigente; y el de salir sin efectivo y pagar con las nuevas tecnologías, que yo no soy muy de eso. Cuando sales con la bici te pueden pasar mil cosas y con estos dispositivos todo ha salido perfectamente", admitió.

Muestra un billete de 20 euros que aún lleva en el móvil, antes en el hueco del manillar o el bidón. "Te puede entrar hambre, sed o tienes que pedir un taxi porque has tenido una avería y necesitabas llevar dinero encima. Ahora ya no hace falta. Lo que me ha sorprendido es la facilidad con la que se hace el pago", destacó.

Dos décadas después de su retirada, el 2 de enero de 1997, Indurain, en el Olimpo del ciclismo mundial -junto a Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil y Fausto Coppi-, ya no echa cuentas de los kilómetros que suman sus piernas. "Ahora no lo cuento; antes podía llegar a hacer 38.000 kilómetros en un buen año", desveló.

Al Embajador de Banco Santander sigue sin gustarle la lluvia, que envolvió como una túnica al grupo en las faldas del puerto de Estacas de Trueba en Santander, un espéctaculo para los sentidos por su verde manto y los saltos de agua donde el corredor escala a la altura del vuelo de los buitres.

"Si me toca salir solo, no salgo, porque la lluvia no me gusta mucho. El equipo ha respondido bien, ha habido buen ambiente y, a base de lucha y sacrificio, hemos pasado las etapas. Cuando llovía yo no entrenaba, y los días que hacía bueno, pues doblaba el entrenamiento", explica el único ciclista que ganó cinco Tours seguidos.

Para él, el ciclismo "como espectáculo" está creciendo, pero ha perdido ese contacto con el público. Lo dice después de unas jornadas en la que se ha dado un baño de masas en pueblos como Baltanás, en los que la afición y la chiquillería con la alcaldesa al frente, le recibían, achuchaban y se retrataban cual héroe que hubiera ganado el Mundial de fútbol.

"La gente que antes nos veía en Andalucía, Aragón ... ahora sólo lo hace en la Vuelta. Ha ganado en espectáculo, pero la cercanía con el público se ha perdido. En los pueblos, la gente mayor se acuerda aún de lo que hice. Y los jóvenes, con las nuevas tecnologías, pillan información de internet y por eso me conocían", rememoró.

"EL 'RUNRÚN' DEL 'CASO FROOME' ES UN PROBLEMA"

La afición, cuando ha tenido un referente a nivel mundial como Miguel Indurain, 'Perico' Delgado -del que se cumplen 30 años de su amarillo en Alpe d'Huez'- o Alberto Contador, compara a los nuevos con esos ídolos de antaño. Es una reacción lógica, argumenta el campeón navarro. "Cuando durante unos años no lo tienes, dices 'con un décimo puesto me vale'", comentó.

El problema surge cuando la sospecha, la duda, emborrona las gestas de esos héroes, caso del británico Chris Froome, reciente ganador de la 'triple corona' consecutiva de Tour, Vuelta y Giro, pero acechado por una posible sanción por unas elevadas tasas de salbutamol en el última Vuelta a España.

"La mala imagen nos crea un problema. Están saliendo menos casos, pero lo de Froome es complicado. El que está metido en el ciclismo lo entiende, porque tenía un permiso para consumir esa sustancia ... Pero al público no le convence y ahora llega el Tour y existe ese 'runrún'. Esa duda debería haberse resuelto", lamentó.

En la Edad de Oro del ciclismo español hubo hasta 7 equipos en la elite mundial y los grandes corredores como Alex Zuelle, Laurent Jalabert o Tony Rominger estaban enrolados en equipos nacionales. Hoy, tan sólo el Movistar Team de Nairo Quintana, Valverde y Landa está en la máxima categoría del UCI ProTour y hay otro de nivel, el Caja Rural.

La causa es, según Induráin, que el ciclismo de competición "no está pasando por su mejor momento", pese a que el negocio de ventas de bicicletas -Orbea facturó un 26 por ciento más en el primer trimestre de 2018, de los 22 millones de 2017 pasó a 28 en este año- está en auge, y las marchas cicloturistas como la Quebrantahuesos o Polar Gran Fondo La Mussara baten récords de participación.

"El ciclismo es un deporte muy agónico. Los estudios que han hecho en la Universidad de Navarra dicen que la gente joven no tiene el 'gen competitivo'. Sí se cuida, pero competir le cuesta un poco. En España nos cuesta más. Somos deportistas de ganador. Si sale un Fernando Alonso o un Contador, nos gusta, pero en el resto hacemos deporte como forma de bienestar, salud o turismo ...", argumentó.

Otra de las razones es la difícil convivencia entre los vehículos y la bici en la carretera, y el incremento de los atropellos que ha habido en los últimos meses como el del profesional Michele Scarponi y los tres amateurs de Oliva, que han impulsado iniciativas en las redes sociales bajo la etiqueta #cadenacambio promovida por el exciclista Luis Pasamontes.

"Es una convivencia difícil porque cada vez hay más coches y más ciclistas. Hay un 'pique' entre el conductor y el ciclista, pero debe haber un respeto mútuo. Con los años se irá respetando más", confió la imagen de Banco Santander, que ha desechado ser entrenador, director o comentarista de ciclismo.

El futuro del ciclismo profesional pasa, cree, por una reducción aún mayor de las etapas para hacerlas más atractivas y los avances tecnológicos, aunque con algún tipo de control para no perder la esencia. "Hay que dejar que entre la electrónica, pero con algún límite porque desvirtúa el ciclismo. Los frenos de disco en profesionales creo que costará, porque el profesional frena muy poco. El que frena, pierde tiempo y puede perder la carrera", advirtió.

Indurain nunca perdió tiempo en la carretera, tampoco la humildad fuera de ella pasados los años. La charla concluye y se dirige al museo fotográfico que cuelga de la pared de Cándido. Atrapa una imagen de su excompañero Delgado con el dueño del mesón y le señala para la foto como quien apunta a un ídolo, pese a que el currículo del navarro no tiene comparación. 'Castigado por malo', descubrimos que hay escrito en el envés de su marco de madera.