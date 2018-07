Javier Guillén: "Estaríamos encantados de que Contador disputase la Vuelta"

Actualizado 26/01/2011 14:25:00 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Director de la Vuelta a España, Javier Guillén, ha reconocido a Europa Press que estaría "encantado" de que Alberto Contador disputase la próxima edición de la ronda, ya que significaría que su "situación administrativa y deportiva" lo permitiría, refiriéndose a la probable sanción de un año por su positivo en el Tour de 2010, que puede comunicarle este jueves la Real Federación Española de Ciclismo.

"Estaríamos encantados de que Contador pudiese disputar la Vuelta, entre otras cosas porque significaría que su situación administrativo-deportiva le permitiría hacerlo, pero en este momento comentar una resolución que no se ha producido no tiene sentido porque todo lo que digamos hoy puede que no valga para mañana. Toca esperar", declaró sobre la probable sentencia contra el corredor de Pinto.

Guillén aseguró no saber "absolutamente nada más allá de lo que se ha publicado en los medios". Ha reiterado que vienen "demandando" una resolución cuanto antes y que comentar algo que no es oficial sería una "frivolidad". "No procede hacer ningún tipo de comentario hasta que no haya resolución", recalcó.

NO ASEGURA LA PARTICIPACIÓN DEL GEOX

En otro orden de cosas, sobre la no invitación por parte de la organización del Tour al equipo Geox de Sastre y Menchov aseguró que las 'wild cards' son "de libre disposición". "El Tour tiene derecho a utilizar las invitaciones como quiera, yo lo respeto. Nosotros también utilizamos unos criterios de libertad en la selección de los equipos", afirmó.

"Quizás la pregunta no sería por qué no han incluido al Geox entre los 4 invitados sino por qué el equipo no ha cumplido los criterios de clasificación que le exigían para estar entre los 16 ó los 18 que obtienen el acceso directo", añadió.

El Director de la Vuelta no confirmó la participación del equipo español en la próxima edición, ya que anuncian las invitaciones "pasado el Giro de Italia". Aun así ha reconocido que con "su mejor plantilla" tendría "muchas posibilidades" de acudir.

"Al Geox y al resto de equipos les exigimos que hagan la mayor y máxima apuesta por la Vuelta a España. Yo no niego que para nosotros Sastre y Menchov son 2 corredores de muchísima referencia. Todavía decisión no está tomada, pero excluidos no están en ningún caso", concluyó Guillén.