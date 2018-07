Valverde: "El equipo español es de los más fuertes"

Actualizado 22/09/2008 16:09:30 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El murciano Alejandro Valverde afirmó hoy que la selección española es "uno de los equipo más fuertes" de los que tomarán la salida en Varese (Italia) el próximo domingo con motivo del Mundial en ruta, aunque advirtió de que los anfitriones "estarán doblemente motivados por correr en casa".

"Italia como siempre será muy temible y además estarán doblemente motivados por correr en casa, pero la fuerza de la selección española es su unión, porque cuando lucimos el 'maillot' español, nos olvidamos que somos adversarios en las demás carreras. Indiscutiblemente, somos de los más fuertes", avisó.

En este sentido, el murciano dejó claro que no tendrá inconveniente en colaborar con sus compañeros si la situación de carrera así lo requiere. "Lo hemos demostrado en los Juegos Olímpicos de Pekín y espero que repetiremos en Italia, donde compartiré el liderato con Óscar Freire. Si tengo buenas sensaciones, intentaré coger la fuga buena o atacar en la parte final, en caso contrario, o de llegada masiva, prepararé el sprint para que Óscar pueda ganar su cuarto título", advirtió.

Y es que Valverde cree que llega en "muy buena" condición física al Mundial. "A ver cómo me recupero de estas tres semanas de esfuerzos hechos en la Vuelta, que ha sido muy dura, a pesar de estar fuera de la lucha por el podio, disputé la crono de Navacerrada a tope para hacer un test y ver cómo me encontraba, respondí a cien por cien, lo que es muy buena señal", valoró.

En este sentido, el campeón de España en ruta defendió su empeño en completar la ronda nacional, pese a no tener opciones. "Quería ir hasta el final, porque para mí era muy importante llegar a Madrid, muchos corredores dejaron la Vuelta unos días antes, pero no creo que eso pueda suponer mucha diferencia", explicó.

Ahora, su programa hasta el domingo será "muy ligero y de recuperación" para llegar descansado a Varese. "El lunes será un día de descanso, el martes entrenaré unos 50 kilómetros y los otros días 70-80 hasta el día de la competición. El jueves ya viajaré a Varese con toda la selección española que disputará la prueba en línea y juntos iremos a ver el recorrido, que me falta por conocer", analizó.

Y es que el murciano cree que es "una incógnita" la verdadera dureza del trazado transalpino, pues "hay gente que dice que no es duro y otros que dicen que es muy duro". "Lo que parece seguro es que es un circuito muy rápido que requerirá mucha atención", advirtió Valverde que dejó entrever que echará allí el cierre a la temporada para descansar.

"UNA VUELTA MÁS QUE POSITIVA".

Sobre su balance de la Vuelta a España, el murciano tiene un sabor de boca agridulce por el error en Suances (Santander), pero calificó su participación de "más que positiva".

"Considerando a lo que venía, que era intentar ganar una etapa y prepararme para Varese, creo que tengo que estar contento por lo conseguido, porque gané una etapa, conseguí un segundo, un tercer y un cuarto lugar, me he vestido de líder y he dado pruebas de gran regularidad en todas las clasificaciones", justificó.

Además, Valverde logró equiparar sus prestaciones "en las etapas de montaña", donde estuvo "luchando con los mejores", y "en el óptimo comportamiento en las dos cronos individuales". "Si quitamos el momento de descuido en la etapa de Suances, que me alejó de la posibilidad de subirme al podio en Madrid, el balance global es más que positivo", zanjó.

En este sentido, el ganador en Jaén cree que la presente temporada es "sin ninguna duda la mejor" de su carrera deportiva hasta el momento. "Inscribí once triunfos a mi palmarés destacando en la Lieja-Bastoña-Lieja, la Clásica de San Sebastián, la Dauphiné Libéré, el Campeonato de España de fondo en carretera, además de las victorias de etapa en el Tour de Francia y la Vuelta a España, y también es la segunda vez que me anoto la clasificación final del UCI ProTour", enumeró antes de afirmar que espera añadir otra más en su lista en Varese.