Sastre: "Me motiva el Giro, porque es la única 'grande' en la que no he subido al podio"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Carlos Sastre reconoció hoy que, aunque aún no tiene claro si lo correrá este año, sí le motiva especialmente la próxima edición del Giro de Italia, ya que es "la única 'grande'" en la que no ha subido al podio.

"Me motiva probar en el Giro de Italia, lo tengo en mente, es cierto que va cobrando forma en mi cabeza, pero hay que madurar esa idea a lo largo de la temporada, porque es la única de las tres 'grandes' en la que no he subido al podio", comentó el ciclista abulense en declaraciones a Europa Press que, sin embargo, no quiso decir nada aún "al cien por cien".

El flamante corredor del Cervelo suizo recibió la medalla francesa de la Juventud y el Deporte del Gobierno francés en reconocimiento a una temporada en la que se alzó con su primer Tour de Francia, un premio que calificó de "importante".

"Me quedo con que sea un galardón de fuera de España, que te reconozcan fuera de nuestro país le da un matiz mayor de repercusión, pero lo que también valoro es el poder compartir con deportistas de otras disciplinas y generaciones premios como éste, eso lo hace más especial si cabe", agradeció.

Y es que con esta temporada, Sastre consideró que se hace justicia a su trayectoria deportiva. "Estamos trabajando muy bien, toda mi vida la ha dedicado a ayudar a otros corredores para que ganaran cosas y, por fin, ahora lo he podido hacer para mí, para cumplir mi sueño, así que me siento muy feliz de ello, después de tanto esfuerzo cualquier recibimiento por pequeño o grande que sea siempre te hace sentirme bien", explicó emocionado.

El ya ex corredor del CSC Saxo Bank explicó que no cierra la puerta a correr las tres 'grandes' de nuevo como en temporadas anteriores, pero sí dejó claro que "es complicado". "Ya voy a hacer 34 años y hay que tomarse las cosas con prudencia", apuntó.

En 2008, "se han conseguido muchas cosas de nombre para el deporte español", indicó, pero, en su opinión, estos éxitos no quitan para que la nueva temporada surjan nuevos alicientes, porque "en el deporte lo que te da y te llena es superar lo que has conseguido ya, eso es lo que tiene que servir de motivación para este año".

Finalmente, sobre la vuelta de Lance Armstrong al pelotón internacional, el de El Barraco mostró su "respeto por la decisión que ha tomado". "Pero hasta que no le vea encima de la bicicleta, no sé dónde puede llegar ni lo que puede hacer, aunque lo que sí es cierto es que será la primera ocasión en la que pueda tener opciones reales de ganarle sobre el asfalto", concluyó.