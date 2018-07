Valverde (Caisse d'Epargne): "No pude aguantar el ritmo"

Actualizado 02/05/2009 22:01:07 CET

SAINTE-CROIX (SUIZA), 2 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español del Caisse d'Epargne Alejandro Valverde se mostró "decepcionado" tras la penúltima etapa del Tour de Romandía, donde acabó noveno, y dijo que no pudo "aguantar el ritmo" de la jornada.

"Este no es el día en que me he encontrado mejor", declaró el murciano, que aseguró que cuando arrancó Kreuziger (Liquigas), éste impuso un gran ritmo, de manera que su ventaja no dejó de crecer hasta la meta y que el checo, actual líder, fue "el más fuerte".

Además, comentó que había esperado "conseguir un mejor resultado" en la etapa de hoy y que, a pesar de la lluvia y del frío, iba "muy motivado".

Respecto a la etapa de mañana, Valverde afirmó que hay un puerto "bastante difícil" en el recorrido, pero que la etapa se decidirá "en el sprint en Ginebra", concluyó el murciano, que es cuarto en la general a 46 segundos del liderato.