Contador se retirará tras la Vuelta a España

El corredor español Alberto Contador (Trek-Segafredo) ha anunciado este lunes que pondrá fin a su carrera profesional tras la próxima edición de La Vuelta a España, que se disputa del 19 de agosto al 10 de septiembre, y con un currículo que le convierten, con 7 'grandes' -dos Giros, dos Tours y tres Vueltas- en uno de los mejores ciclistas españoles de la historia.

"Hola a todos, hago este video para informaros de dos cosas, una es que participaré en la próxima Vuelta a España y la segunda es que será mi última carrera como profesional", confirmó Contador a través de las redes sociales.

El de Pinto, de 34 años, aseguró que realizaba "contento, no con pena" este anuncio. "Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya una despedida mejor que en la carrera de casa y en mi país. Seguro que son tres semanas de ensueño, disfrutando de todo vuestro cariño, estoy deseoso de que llegue", sentenció.

Nacido en Madrid el 6 de diciembre de 1982, pero afincado en Pinto, una localidad al sur de la capital, Alberto Contador debutó como profesional en septiembre de 2002 con el equipo ONCE y tan sólo un año después logró su primer triunfo en la contrarreloj de la Vuelta a Polonia.

En 2004, un cavernoma cerebral que le detectaron cuando sufrió un desvanecimiento en la Vuelta a Asturias de ese año estuvo a punto de frustrar la carrera de uno de los ciclistas más brillantes de la historia. Pero se rehizo y labró un palmarés con 7 victorias en las grandes carreras por etapas: los Giros de 2008 y 2015; el Tour de 2007 y 2009, y La Vuelta de 2008, 2012 y 2014.

Valiente en su forma de afrontar las carreras, Contador es el único español en contar con las tres 'grandes', honor que comparte con los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga Eddy Merckx y los italianos Felice Gimondi y Vincenzo Nibali. Sólo Miguel Indurain (cinco Tour y dos Giro) tiene tantas victorias como él en grandes vueltas.

Además, ganó 8 etapas, tres en el Tour y cinco en La Vuelta, en las 'grandes'. Su único 'punto negro' fue la sanción de dos años que le impuso el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por un positivo en el Tour de 2012, que el de Pinto siempre se negó a admitir. Por este motivo, le arrebataron de su palmarés el Tour de 2010 y el Giro de 2011.

Contador ya anunció su intención de retirarse para finales de 2016, cuando militaba en el Tinkoff, pero firmó por un año con otro opcional con el Trek, con el que acabó noveno en el reciente Tour de Francia. Sin embargo, 'El Pistolero' de Pinto, gesto que se ha convertido en su sello cuando lograba las victorias, ha decidido colgar la bici y no volverá a las rutas francesas el próximo año.