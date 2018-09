Garitano: "A veces no te da jugar un gran partido ante el Barça"

Actualizado 14/09/2018 16:50:20 CET

El entrenador de la Real Sociedad, Asier Garitano, ha asegurado que frente al FC Barcelona, este sábado en Anoeta en la cuarta jornada de LaLiga Santander, deberán hacer un "gran partido" para intentar ganar y ha avisado de que, aún así, es probable que no les valga para lograrlo.

"Hablamos de uno de los mejores equipos del mundo, tienen un poco de todo. Tienes que jugar un gran partido, muy completo, para tener opciones y a veces no te da", manifestó en rueda de prensa.

Garitano se estrena ante el Barça como técnico 'txuri urdin', pero vio el duelo del año pasado, con victoria blaugrana (2-4) pese a la ventaja inicial de los donostiarras. "El año pasado la Real juega un muy buen partido y aún así no le da, suele ocurrir contra equipos como el Barcelona", aceptó.

"Se pusieron 2-0, tuvieron el tercero, y aún así el Barcelona marca cuatro goles. Aún haciendo las cosas muy bien, a veces con el Barça no te da pero la intención es jugar un gran partido, minimizar las cosas buenas que tienen, potenciar las nuestras y con el convencimiento de hacer un gran partido", ahondó al respecto.

Garitano no cree que él haya llevado al equipo a un cambio, sino que lo de la transición es por un cambio generacional en la plantilla. "En el fútbol actual la exigencia es máxima, estés como estés. Así entiendo yo el fútbol y así me lo tomo y así va a ser", se sinceró.

"El Barça tiene una idea clara de juego y jugadores muy importantes, tienen las transiciones a campo abierto y una capacidad de ganar muy fácil. El Huesca fue atrevido, aguantó 25 minutos y luego le metieron ocho goles", comentó sobre el duelo ante el recién ascendido Huesca.

A nivel de plantilla, lamentó no poder recuperar para este partido a dos de sus delanteros. "Parece que lo de Sandro no es grave, lo ha intentado pero no puede ser. Willian José va bastante bien. Vamos a ver la evolución de ellos y del resto", argumentó.

Por otro lado, celebró poder jugar ya en el renovado Anoeta. "Transmitirá cercanía cuando el público esté ahí. Hoy había mucho operario, mucho ruido, obras, pero hay que adaptarse. Mañana la sensación será diferente, con la gente más cercana. Estoy seguro de que nos va a ayudar a tener un muy buen estado de ánimo", aportó.