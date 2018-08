Geraint Thomas: "He ganado el Tour, es increíble"

Publicado 28/07/2018 19:25:35 CET

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista galés Geraint Thomas (Team Sky) calificó de "increíble" su conquista asegurada este sábado en el Tour de Francia, después de la penúltima etapa en una contrarreloj que por momentos incluso quiso ganar, para terminar asegurando el premio mayor que disfrutará este domingo por los Campos Elíseos.

"No sé qué decir, es simplemente abrumador. En ningún momento he pensado en ganar el Tour de Francia y de repente... ¡He ganado el Tour! No puedo hablar, es increíble. La última vez que lloré fue cuando me casé", afirmó tras ser de manera virtual el campeón de la ronda gala.

El corredor del Sky culminó un dominio que comenzó en la undécima etapa, cuando triunfó en La Rosière, para ganar su primera 'grande' e incluso llegar con fuerzas a una penúltima etapa que buscó llevarse ante su compañero Chris Froome y Tom Doumolin (Sunweb). "No sé qué me pasa. Me he sentido bien, muy fuerte durante toda la contrarreloj", comentó.

"Me dijeron que estaba el primero de la crono y arriesgué un poco en busca la victoria. Entonces, mi director Nicolas Portal me dijo que me relajara y me asegurara de ganar el Tour y cambié el chip", finalizó.