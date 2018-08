Igor Antón: "Vaya horno que estamos sufriendo, a ver si puedo hacer una etapa como Dios manda"

Publicado 29/08/2018 18:42:43 CET

El ciclista español Igor Antón, del equipo Team Dimensión Data, se ha quejado del calor que está soportando el pelotón en este inicio de la Vuelta Ciclista a España y que, a pesar de no encontrarse "con buenas sensaciones", le llegará "seguro" una buena etapa.

"Vaya horno que estamos sufriendo. A ver si puedo hacer una etapa como Dios manda, lo espero. Aunque todavía no me encuentro con buenas sensaciones, pero vendrá seguro, conozco bien la zona norte", comentó.

El vasco, campeón de cuatro etapas de la Vuelta en diferentes ediciones, se sitúa en el puesto 49 de la clasificación general, a 9 minutos con 7 segundos. Más de la mitad (4' 55'') de ese tiempo de diferencia se ha añadido en la quinta etapa, disputada este miércoles entre Granada y Roquetas de Mar, en la que ha llegado junto al resto del pelotón.

Respecto a los favoritos para esta Vuelta, el de Galdácano apuesta por el ciclista colombiano Miguel Ángel López (Astana Pro Team). "Sin duda Miguel Ángel López está en una buena forma y hay que tener cuidado con él. Va muy fácil, como un tiro. Hay unos cuantos (favoritos), pero a este le veo mejor", argumentó.

El escalador guipuzcoano de 35 años no ha aclarado qué pasará a final de año y la opción de retirarse es una posibilidad que aceptaría. "Para el año que viene no se qué pasará. Tengo contrato hasta final de temporada. Llevo 14 años y si se puede seguir bien, si no, no pasa nada. A todos nos llega la hora de marchar, el ciclismo me ha dado mucho; soy un privilegiado", reconoció.