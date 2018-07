Landa: "Llego al Tour de manera más progresiva para llegar más fresco al final"

Publicado 27/06/2018 14:19:24 CET

El ciclista español Mikel Landa (Movistar Team) confía en llegar "más fresco a la parte final" del Tour de Francia de este año después de haber realizado una preparación sin pasar por el Giro de Italia y preparado para "soñar estar disputando" el podio tras quedarse muy cerca en 2017, avalado por contar con "un equipazo, el más fuerte de la carrera".

"Llego con 30 días de competición y la aproximación al Tour para mí va a ser totalmente diferente. Los dos últimos años he llegado después de correr el Giro, que vienes de un estado de forma máximo y solo tienes que aguantarlo. Este año voy de manera más progresiva y confío en que eso me haga llegar más fresco a la parte final", señala Landa en una entrevista facilitada por su equipo.

Y con esta preparación el vasco quiere "pelear por algo importante hasta el último día" a través de una aspiración que "debe ser máxima". "Me gustaría disputar el Tour, pero luego veremos hasta dónde se puede llegar. El año pasado me quedé muy cerquita del podio y eso me hace soñar con que puedo estar disputándolo. Llego en un buen momento, con las pilas cargadas y muy ilusionado y motivado", recalca.

Landa tiene claro que su exjefe de filas en el Sky, Chris Froome, "es el máximo favorito" y que el británico "también estará muy fuerte" pese a correr y ganar el Giro donde terminó "muy bien". "Seguramente empiece muy bien y veremos si en la última semana paga el esfuerzo del Giro. El Sky asumirá el mando de la carrera como en los últimos años, pero hay otros muchos favoritos y muy potentes como Porte, Urán, Bardet o Nibali que van a hacer que la carrera no se centre solo en Froome", advierte.

Por su parte, él acudirá con un Movistar Team junto a los otros 'jefes' como son el colombiano Nairo Quintana y el veterano Alejandro Valverde y con los que está seguro de que habrá "una armonía buena". "Con Nairo ya he corrido dos vueltas de una semana y nos hemos entendido bien; con Alejandro he coincidido menos, pero es una persona con la que enseguida te entiendes", indica.

"Nairo es un líder nato, un escalador de los mejores del mundo, que para arriba es capaz de dinamitar cualquier carrera y Valverde es otro gran líder que puede destacar en cualquier terreno y que dentro de los candidatos a ganar una 'grande', es el más completo", añade sobre sus dos compañeros.

Por todo, el alavés considera que acuden con "un equipo muy competitivo, muy equilibrado, muy completo, con gente muy capacitada, de lo mejor que se puede encontrar ahora mismo en el pelotón para cada terreno". "Es un equipazo, uno de los más fuertes, sino el que más de la carrera", admite el ciclista español.

El ciclista del Movistar Team sabe que en el Tour afrontarán "un recorrido muy exigente y muy completo", con una primera semana con "muchas trampas que hay que salvar para poder ganarlo" y luego con "dos semanas con mucha montaña" y una crono final que "quizás no vaya a ser decisiva", pero que para sus intereses "es bueno que llegue el penúltimo día y que sea bastante quebrada".

"CON EL TIEMPO HE DADO MÁS VUELTAS A QUEDARME A UN SEGUNDO DEL PODIO"

"He visto la etapa del pavé porque era importante tener una toma de contacto con el adoquín antes de la carrera. Por lejanía, las etapas de Alpes no he tenido la ocasión de verlas, pero conocemos ese terreno bien y con lo que nos enseñen nuestros directores seguro que no nos faltará detalle. Y estas semanas previas voy a ver las de Pirineos, sobre todo esa corta que seguro que marcará diferencias y seguramente será un día un poco loco", prosigue Landa sobre la ruta de la 'grande' francesa.

Para el de Murguía, "hasta ahora ha sido un año bastante tranquilo" en el que hizo la Vuelta al País Vasco y acompañó a Valverde en las clásicas de las Ardenas que no conocía "bien" para desde entonces "pensar sólo" en el Tour.

Así, estuvo durante "20 días" trabajando en la "altitud de Navacerrada y volviendo a la carga de entrenamientos y con el objetivo de coger una buena base con puertos largos y muchas horas, para luego afinar ese estado de forma con la competición en la Vuelta a Suiza", subraya.

Finalmente, el corredor vasco detalla que se enganchó al ciclismo con la 'Grande Boucle' y viendo a paisanos como "Mayo, Zubeldia, Beloki y compañía disputando aquellas ediciones, de 2003 y 2004 en adelante", y que el año pasado disfrutó "mucho porque es una carrera que te da mucho nombre y reconocimiento", siendo en la etapa de Foix donde se dio cuenta de que podía "aspirar a algo más" y cogiendo "mucha confianza" en la crono de Marsella

"En el momento no le di mucha importancia. En ningún momento me había visto en el podio y por eso no me sentía defraudado por no haberlo conseguido. Con el tiempo sí le he dado más vueltas y me hubiera encantado haber estado ahí. Me dio pena y rabia, pero al mismo tiempo me ha motivado más para trabajar e intentar estar ahí este año", sentencia Landa, que en 2017 se quedó a un segundo de acompañar a Chris Froome y Rigoberto Urán en los Campos Eliseos.