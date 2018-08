Landa se siente "más optimista" y admite que puede haber "sorpresas"

Actualizado 20/07/2018 19:32:28 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista del Movistar Team Mikel Landa se mostró "más optimista" que este jueves y aseguró que se ha encontrado "un poco mejor" de sus lesiones, además de explicar que este sábado, con el final de etapa en la localidad de Mende, puede haber "sorpresas".

"Me he encontrado un poco mejor que este jueves. No sé si ha sido porque el día ha resultado más rápido, más favorable que los puertos de ayer, pero aunque tenía aún molestia y de haber subido algún puerto habría sufrido también hoy, me siento más optimista que ayer", explicó.

"A ver si este sábado por fin tengo la espalda del todo olvidada y me puedo centrar en seguir adelante", añadió el alavés, que es el mejor español en la ronda francesa gracias a su sexta posición en la clasificación general. Landa está a 3:13 del maillot amarillo.

De cara a este sábado, el vasco auguró un final complicado. "Veremos cómo sale la etapa y cómo se desarrolla la subida a Mende. Será un final duro, y si tenemos en cuenta que estaremos ya en la etapa 14, puede haber sorpresas. Es un final que igual no se me adapta mal, así que veremos", avisó.