La UCI pide respeto para Froome y lamenta el afán por señalarlo como "culpable"

El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient, se ha confesado "muy molesto" por las mensajes que ha visto estos días de aficionados "llamando a combatir durante el Tour de Francia" para quejarse por la absolución de Chris Froome, una actitud que le parece "claramente inaceptable", al tiempo que ha subrayado que la decisión de la UCI está basada en el informe de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"Estoy muy molesto por los mensajes que he visto en las redes sociales llamando a combatir durante el Tour de Francia. Es claramente inaceptable y mi misión como presidente de la UCI es proteger a todos los ciclistas. Froome no tiene más derechos que los demás corredores, pero tampoco menos. Debemos respetarlos a todos y estoy seguro de que viviremos un maravilloso Tour de Francia", pidió Lappartient en una entrevista facilitada por la UCI.

El mandatario reconoció que "desafortunadamente sí esperaba este tipo de reacciones" negativas por parte de los aficionados y añadió que "es debido a la pasión que genera el ciclismo". "Los aficionados quieren un deporte limpio y querían que se señalara culpable a Froome porque, después de la filtración en diciembre, para muchos ya era culpable. Pero la UCI tiene que seguir unas normas estrictas", dijo, lamentando que "algunas de esas reacciones han sido demasiados extremas".

"Quiero pedir a los aficionados que confíen en la UCI. Haremos lo que tenemos que hacer para limpiar este deporte, pero ellos también tienen que respetar esta decisión de cerrar el caso que está basada en la AMA. Tienen que respetar a todos los corredores y entre ellos a Christopher Froome", reiteró.

Sobre nueve meses pasados desde que Froome dio un resultado adverso por salbutamol en la Vuelta a España hasta que esta semana se conoció el cierre del caso, Lappartient dijo "entender que a mucha gente le haya parecido un proceso muy largo", pero aclaró que debían "respetar los derechos del señor Froome para defenderse y para probar que no es culpable".

"LA UCI ES LA AUTÉNTICA FEDERACIÓN INTERNACIONAL ANTIDOPAJE"

"El caso era tan difícil que se dieron muchas explicaciones a la UCI y tuvimos que consultar a muchos expertos para que analizaran las pruebas. Se ha cerrado porque la UCI recibió una carta de la Agencia Mundial Antidopaje en la que claramente decía que aceptaban la explicación del señor Christopher Froome y que el caso no constituía una violación de la normativa antidopaje. Ellos son los expertos en este tipos de casos, así lo han decidido y nosotros tenemos que seguir la decisión de la AMA", analizó.

En este sentido, el francés reconoció que manejaba "un calendario en el que se decidiría después del verano" la posible sanción, pero que dos razones adelantaron el veredicto.

"Recibimos las últimas pruebas de Froome el 4 de junio y el informe de la AMA el 28 de junio. Ya teníamos todos los elementos para juzgar el caso entre el 28 de junio y el 3 de julio. La UCI tuvo un breve periodo de tiempo y eso demuestra que quería cerrar el caso lo antes posible", reivindicó, agregando que "no hay ningún vínculo" en el hecho de que la posible exclusión de Froome del Tour, adelantada por el diario 'Le Monde', y la absolución del británico se produjeran con un solo día de diferencia.

"La UCI es la auténtica federación internacional antidopaje. Estamos haciendo muchas cosas y estamos a la vanguardia en esta batalla. No me gusta que la gente critique a la UCI porque no es cierto, no es justo y no es la realidad. Estamos luchando de verdad contra el dopaje", sostuvo por último.