De Marchi: "He perseguido esta victoria mucho tiempo"

Publicado 05/09/2018 18:27:33 CET

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista italiano Alessandro De Marchi (BMC Racing Team) reconoció un "gran alivio" al cruzar el primero la meta de la undécima etapa de la Vuelta a España, ya que logró una victoria "perseguida" durante "mucho tiempo", para demostrarse a sí mismo estar en buen momento.

"Esta victoria es especial. La he estado buscando durante bastante tiempo y por eso en meta he sentido un gran alivio. A veces sientes que has perdido facultades, pero ahora siento que he vuelto a mi mejor momento. No podría describir toda la etapa, ha sido muy intensa", indicó tras alzar los brazos en Ribeira Sacra (Luintra).

El italiano explicó que necesitaba dejar atrás a Jhonatan Restrepo (Katusha-Alpecin), "más rápido" que él, para asegurar la victoria. "En la puerto final, he llegado hasta Restrepo y luego he atacado, pero era demasiado lejos, por lo que le he esperado hasta que lo he vuelto a probar a 4 kilómetros de meta. Sabía que quedaba una última subida", afirmó.

"Me quedaba un último intento, porque tenía las piernas vacías. Todo ha sido cuestión mental. Si no le hubiera descolgado entonces, me hubiera sido muy difícil sprintar. Creo que hubiera sido segundo. Ahora, me lo puedo tomar con más calma en el pelotón los próximos días. Lo quiero volver a intentar de nuevo en la última semana, cuando esté más relajado", finalizó.