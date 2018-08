Maté: "Físicamente y mentalmente llego muy bien a La Vuelta"

Publicado 22/08/2018 12:56:56 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Luis Ángel Maté (Cofidis) se ve "físicamente y mentalmente muy bien" para afrontar La Vuelta a España, que comienza el próximo 25 de agosto y que le encantará disputar porque tiene mucho "protagonismo andaluz", ya que la ronda comienza muy cerca de su casa en Marbella.

"Físicamente llego muy bien. Toda la temporada viene enfocada hacia la Vuelta a España. Llego como quería, con mucha frescura y con pocos días de competición. Mentalmente también estoy bien. Es el principal objetivo del año y llevo todo el 2018 preparándolo", aseguró en declaraciones a su servicio de prensa.

Tras no haber corrido el Tour de Francia para llegar en las mejores condiciones a La Vuelta, Maté destaca que ha sido un factor determinante el poder haberse preparado "exclusivamente para esta cita".

"En todas las Vueltas que he corrido siempre venía del Tour. Así que esta vez ha sido diferente ya que la he podido preparar exclusivamente. Además, la Vuelta a Polonia me fue genial para coger ritmo y ahora será la carrera quien dicte si he llegado bien o no", confesó el andaluz, de 35 años.

Respecto al recorrido, Maté está "nervioso" porque la segunda etapa sale desde al lado de la puerta de su casa, en lo que va a ser un día "muy especial" para él y para su familia. Una alegría que pasa también por correr en carreteras conocidas y donde ha competido en las categorías inferiores.

"Estoy nervioso porque sale de casa, no lo voy a negar. Pero al mismo tiempo tengo la tranquilidad porque sé que he trabajado bien y es algo que no se va a repetir en toda mi carrera deportiva. Es muy especial que la Vuelta salga desde la puerta de donde salgo todos los días para comprar el pan", se sinceró.

Con respecto a las aspiraciones deportivas que espera conseguir, el 'Lince Andaluz' cree que el objetivo del equipo será "pelear por conseguir un triunfo de etapa". Un conjunto Cofidis, al que ve "muy completo y capacitado para luchar una victoria en todos los terrenos, en excepción de las cronos".

"Estaré contento al llegar a Madrid si Cofidis ha ganado una etapa. Si soy yo perfecto, sino estaré contento si contribuyo a que otro compañero lo logre. Ese es el objetivo del equipo y vamos a pelear para lograrlo", indicó, y además pudo adelantar alguna pista de la estrategia a seguir.

"Tenemos un bloque que gira entorno a Nacer Bouhanni para pelear las llegadas que se resuelvan al sprint, y luego otro bloque con los hermanos Herrada, Rossetto, Le Turnier y yo, que seremos los que buscaremos la victoria de etapa en otros terrenos", confesó.

Una de las claves de esta competición, considera Maté, va a estar en no fallar ningún día. "Es una carrera que los que la quieran disputar tendrán que estar bien desde el primer día. Y luego hay una última semana muy dura con la etapa de Andorra, las dos de Asturias y la del Monte Oiz. La clave seguramente estará ahí pero la liebre puede saltar cualquier día", auguró.

Además, este inicio de Vuelta estará marcado también por la presencia de Marco Scarponi, hermano de Michele Scarponi, recientemente fallecido al ser arrollado por un vehículo mientras se entrenaba.

En este sentido, Luis Ángel Maté apela por mantener viva la memoria de su compañero de profesión, y por ayudar a la concienciación hacia los "dramas diarios que suceden en la carretera y que destrozan a tantas familias".

"Creo que la actitud que tenía Michele es un homenaje y un canto diario a la vida. Su capacidad por transmitir cosas buenas, su optimismo... Vamos a intentar recibir a su hermano de la mejor manera y entre todos mantener vivo el recurdo de Michele, una persona excepcional", concluyó.