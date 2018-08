Mikel Landa: "Cuando he arrancado en el Tourmalet sabía que sería muy difícil"

Publicado 27/07/2018 20:03:56 CET

El ciclista español Mikel Landa (Movistar Team), de 28 años, explicó al acabar séptimo la 19ª etapa del Tour de Francia que en algún momento "llegó a soñar" con la etapa en el Tourmalet y que se va "tranquilo por haberlo intentado" en un día donde le fue otorgado el premio a la combatividad.

"Había que probarlo de lejos y me voy tranquilo por haberlo intentado. Cuando he arrancado en el Tourmalet sabía que sería muy difícil, pero en algunos momentos he llegado a soñar con la etapa e incluso con el podio en la general", comentó.

Landa ha llegado a meta a 19 segundos del vencedor esloveno Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo) que completó los 200.5 km entre en Lourdes y Laruns 5:28:17. "Por desgracia, ha sido un día muy complicado, con bajadas en las que dar muchos pedales, compañeros de viaje que a veces no entregaban todo lo que tenían y que atrás también se han obcecado mucho, hasta cazarnos en el Aubisque. En esa bajada Roglic nos ha tomado unos metros y me he quedado fuera de la disputa de la etapa", analizó.

Sobre el trabajo del Movistar Team, líder en la clasificación de equipos, el alavés solo tiene buenas palabras. "El trabajo del equipo ha sido enorme, especialmente de Andrey [Amador], que ha demostrado ser un corredor impresionante y un tío increíble", comentó sobre su compañero costarricense.

"Ha sido una lástima no poder corresponder al trabajo de Amador, pero siempre hay equipos con intereses por ahí: el trabajo de Katusha para defender un 10º puesto; Lotto poniendo ritmo y haciéndole también el trabajo a Sky Siempre aparece uno que nos amarga la 'fiesta'", dijo.

Por otro lado, comentó la decepción que ha sufrido Nairo Quintana (Movistar) tras perder más de siete minutos. "Nairo y yo habíamos hablado antes de la etapa y él estaba con ganas, aunque quizás no haya podido estar tan fresco como antes de la caída; supongo que al final le ha pasado factura", concluyó.