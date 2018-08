Mikel Landa: "Me he precipitado y he pagado ese esfuerzo"

Publicado 21/07/2018 20:04:30 CET

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Mikel Landa (Movistar Team) ha asegurado que se ha "precipitado" atacando al grupo de cabeza y ha pagado ese "esfuerzo", acabando finalmente la decimocuarta etapa del Tour de Francia 2018 sin opciones de recortar en la general ni disputar un triunfo que se quedó su compatriota Omar Fraile (Astana).

"Quería probarlo, por ver mis opciones y también por comprobar quién estaba bien o mal en el grupo de favoritos, pero igual el que peor estaba era yo. Me he precipitado arrancando y he pagado ese esfuerzo. Menos mal que estaba Alejandro Valverde en el grupo y me ha echado un cable para no ceder mucho tiempo. Al principio se ha ido rápido, con esos cortes en el pelotón por el viento, pero sabíamos que el terreno estaba menos desprotegido después y no tuvimos mayor problema", aseguró el alavés tras la etapa.

Sin embargo, a pesar de este mal resultado, mantiene su sexta plaza en la clasificación general y sigue siendo el español más adelantado, a 6:32 del primer clasificado el inglés Geraint Thomas (Team Sky), y solo piensa en el día "descanso" para prepararse para la etapa de los Pirineos.

"Todavía tengo bastante molestia en la espalda y estoy deseando que llegue el día de descanso, a ver si recupero. La fatiga, el golpe del domingo pasado... todo se junta. De momento el objetivo para los próximos días es recuperar y luego, ver qué se puede hacer en Pirineos", finalizó.