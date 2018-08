Molard: "No teníamos previsto que Pinot perdiera tiempo"

Publicado 30/08/2018 19:30:53 CET

El corredor francés Rudy Molard (Team Groupama-FDJ) se felicitó por que conservó el jersey rojo de líder de la general tras la sexta etapa de la Vuelta ciclista a España, disputada entre Huércal-Overa y San Javier sobre 155,7 kilómetros, aunque lamentó que su jefe de filas, Thibaut Pinot, cediera tiempo en la meta.

"Ha sido una etapa difícil por el viento, teníamos previsto que el final iba a ser complicado, pero lo que no era la pérdida de tiempo de Thibaut Pinot, nuestro líder. Eso supone un poco de decepción. Al salir del pueblo el ritmo se ha acelerado y nosotros hemos estado bien posicionados toda la jornada", manifestó.

Molard pensaba que todos sus compañeros iban en el pelotón, pero que oyó por el 'pinganillo' que había un corte. "Empecé a imaginar que iba a ser complicado para nosotros y es una pena porque hemos trabajado mucho.

Ahora en el futuro iremos día a día. Me habían dicho que iba a ser una etapa fácil, pero no ha sido así. En la Vuelta cada día es complicado y no sirve de nada trazar planes para mantener el maillot", advirtió.